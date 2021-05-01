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諾富特血清採檢僅1人陽性 推斷感染鏈只到4月15日左右
諾富特飯店群聚事件，累計4人確診，中央流行疫情指揮中心針對飯店207名飯店人員進行PCR以及血清抗採檢，今採檢結果全數出爐，PCR陽性仍是維持4人，分別為案1120、1127、1128、1129，至於血清抗體結果，僅有一位為案1120。指揮官陳時中指出，諾富特的傳播鏈應該是到4月15日左右，之前應該沒有染疫情形。
陳時中表示，諾富特的人員採檢，目前PCR檢驗陰性有203人，有4人陽性，血清抗體檢驗206名陰性，僅一名陽性，這一名也是第一名發病的案1120，也因為血清抗體的結果呈現如此，認為諾富特飯店傳播鏈應該是日期到4月15日左右，之前應該沒有染疫的情況。
同時也針對住在住在飯店內的機組人員部分，PCR有117位陰性、血清採檢有115人陰性，2人還在採檢中，本來要送109名機師的採檢，因為晚上還有陸續回來的人，所以現在住在諾富特飯店的國籍機師，總計有117名。
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