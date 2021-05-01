林口康橋學校採檢198人 196人陰性、2人檢驗中

新北市長侯友宜今天表示，康橋國際學校林口校區列管198人，已採檢196人都陰性，還有2人檢驗中，後續將嚴格管理，落實完成居家隔離、自主健康管理。

據新北市政府衛生局統計，康橋國際學校林口校區4月28日共兩名學生經採檢一確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）、一抗體陽性，另採檢198人，目前血清抗體陰性196人、檢驗中2人。

侯友宜上午到五股區出席成州國民小學校慶後接受媒體聯訪表示，原本匡列193人，後續又多匡列幾人，目前採檢結果都陰性，還是要繼續嚴格管理，該採檢的一個都不能漏。

他說，學校應嚴守「3級防護」（孩子上學前家長先量體溫、入校時再量體溫及隨時關懷學生身體狀況）與「健康5原則」（量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風及生病不到校）；所有室內活動實聯制；室外活動超過1000人就提送防疫計畫；8大場所如果不戴口罩，規勸不聽就開罰；第一線問診醫師落實詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚），加強通報。

此外，侯友宜表示，從傳出諾富特華航桃園機場飯店染疫案起，就檢視所有新北防疫旅館，確認沒混居，要求嚴格遵守SOP（標準作業流程），全面提升警戒，將不斷抽查、抽測。

侯友宜呼籲防疫擺第一，有資格打疫苗的人要儘速打，保護自己及他人。

至於諾富特染疫主管診所就醫時遭指未告知TOCC，侯友宜表示，中央應針對已列管的高風險行業，當醫師詢問時，一定要據實以報，否則應依法該怎麼處理就怎麼處理；是否開罰是中央權責，中央可好好深入檢討這個案，讓第一線醫師們可及時發現最重要，現在不是討論誰對誰錯，亡羊補牢為時不晚，趕快補起漏洞。

他說，這名個案生活單純，除診所，也搭過機場捷運，疫調已完成，所有足跡停留點都消毒過，匡列相關接觸者16人，其中3人居家隔離、13人自主健康管理。