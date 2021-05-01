諾富特主管遭爆沒戴口罩 陳時中：人難免有疏忽

諾富特飯店員工爆料染疫主管沒戴口罩，才釀多人染疫。指揮中心指揮官陳時中今天表示，每個人多少都有疏忽，沒必要再責怪誰，強調下週起會對防疫旅館做總體檢，防類似事件重演。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午陪同行政院長蘇貞昌視察防疫團隊，陳時中會後接受媒體聯訪時表示，未來會更加落實防疫規定，已經到位的措施會更加落實。

諾富特華航桃園機場飯店出現多名主管、員工染疫，內部員工向媒體爆料指出，染疫的房務主管即便有症狀仍上班、參與跨部門在地下一樓召開的會議，有時甚至連口罩都沒戴好。

陳時中坦言，每個人多少都有疏忽的時候，如今沒必要再來怪誰沒戴口罩，目前所有員工都已送至集中檢疫所並完成採檢，一共找出4名陽性確診個案，地下一樓的場地已經過環境採檢，結果均為陰性，這兩天會對房間再擴大進行環境採檢，盼儘早釐清感染源。

陳時中說，為了避免防疫漏洞，下週起將對所有防疫旅館進行總體檢，要求加強管理員工健康管理、了解自我防護是否落實、旅館防疫動線是否做好等。

至於這次疫情是否比衛福部桃園醫院群聚案來得嚴重，陳時中指出，目前還難下定論，桃園醫院群聚案共有21人確診，這次華航事件則有18人在國內確診、1人在國外確診，以規模來說難以斷定。

另外，嘉義縣長翁章梁今天貼文指出，中正大學師生、嘉義某民宿老闆等6人與確診者接觸一事，6人都已入住防疫旅館；嘉義縣衛生局進行病毒喉頭採檢結果，6人都呈現陰性。

陳時中坦言，案1129（諾富特飯店60多歲房務部女員工）確實曾經到嘉義，當時接觸到的人員以及3名中正大學師生、1名講師檢驗結果均陰性；外傳前行政院長江宜樺也曾到中正大學授課，陳時中則說，江宜樺不會有染疫風險。