指揮中心證實遊覽車司機發燒送醫 陳時中下午2時記者會

諾富特飯店群聚累計4人確診，中央流行疫情指揮中心執行清空飯店計畫，前天三名撤離員工出現發燒症狀員工，昨證實其中一人確診，今天再度傳出負責接送諾富特員工、機組員前往檢疫所的遊覽車司機身體出現異狀，一早即出現發燒症狀，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今接受訪問證實此事，目前已送醫採檢中。

詳細的疫情，中央流行疫情指揮中心今天下午2時將由指揮官陳時中親自召開臨時記者會，將提供直播。

指揮中心副指揮官陳宗彥說，這名司機全程都有穿防護衣、戴口罩，真正發燒原因採檢確認中，下午記者會由陳時中說明。