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中正大學師生與確診者接觸 教授籲防疫勿見影就開槍！

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中正大學4名師生與新冠肺炎確診者共餐接觸，昨晚緊急居家隔離，衛生局說，師生及2名友人ＰＣＲ檢測結果陰性。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學4名師生與新冠肺炎確診者共餐接觸，昨晚緊急居家隔離，衛生局說，師生及2名友人ＰＣＲ檢測結果陰性。記者魯永明／攝影

嘉義縣中正大學4名師生與新冠肺炎確診者共餐接觸，昨晚緊急居家隔離，衛生局說，師生及2名友人ＰＣＲ檢測結果陰性；針對衛生局與校方防疫做法部分落差；擁有傳播博士及公衛碩士的中正傳播系教授盧鴻毅說，校方與衛生局防疫做法都對，只是群眾心裡往往見影就開槍。

盧鴻毅說，不管是校方或衛生局，防疫出問題做不好會面臨究責，校方第一時間接獲衛生局通報，馬上啟動防疫機制公告，保護師生，沒有錯，如果不做發生疫情，面臨究責，衛生局接獲通報啟動疫調，通報校方處置，引發恐荒，自非衛生局樂見發展，只是疫情新聞傳播迅速，社會群眾心理往往「見影就開槍」。

如今檢測結果陰性，但外界對中正師生與確診者接觸，已產生負面效應，不提檢測陰性結果，若民眾還是不放心，衛生單位可再做檢測公布，讓民眾安心，只是「見影就開槍」群眾心裡需導正。

衛生局說，4月30日接獲中央疫情指揮中心指示，有名諾富特專案女性確診個案與家人，4月23至25日至嘉縣親友家住宿，經疫調掌握6名密切接觸者，緊急安排採檢入住防疫旅館隔離檢疫，凌晨PCR檢驗結果出來為陰性，呼籲民眾勿恐慌。

昨晚中正大學有學生在PTT散發課程調整訊息，引發學生疑慮；校方也公布因應疫情及防疫機制，引發民眾恐慌與揣測，衛生局接獲通知立即啟動疫調機制並安排採檢及入住防疫旅館，今結果6接觸者檢查結果皆為陰性。

衛生局長趙紋華說，諾富特專案確診個案非嘉縣民，也非中正師生，雖有與確診者短暫接觸，現已依中央指示完成鼻咽拭子採驗結果為陰性，請民眾不要過於恐慌，目前國內疫情升溫，疫苗接種是最具效益的預防措施，呼籲盡快施打疫苗並做好自我防護措施。

新冠肺炎 COVID-19 中正大學

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