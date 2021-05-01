華航諾富特飯店群聚感染 社區風險升

疫情指揮中心指揮官陳時中昨（30）日表示，華航機師染疫確實造成國內首起飯店群聚感染事件。指揮中昨日也公布國內新增三例本土新冠確定病例，皆為華航諾富特飯店員工，將對4月15日至4月28日間，自該飯店退房的航空公司機組人員數調查，並擴大居家隔離。

另外，昨天新增一名20多歲華航女機師抗體陽性，專家認為病毒可能已傳播一到兩個月，直言此次事件是自疫情爆發以來，對社區威脅最嚴峻的一次。

陳時中指出，針對4月29日出現的首例防疫旅館人員確診案1120，擔心防疫旅館暗藏病毒傳播鏈，加上他曾三度進入診所就醫，社區恐面臨感染風險，指揮中心將緊急隔離、採檢旅館相關人員400多人，專家警示，未來三至五周是重要觀察期。