疫情指揮中心最新公布 主要足跡集中在中壢赴近商家停業
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工餐飲部女性員工以及房務部男性員工確診（案1127女、案1128男），指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。
案1127諾富特女員工4月27日下午約4點半，到環北路「等等」法式甜點用餐，4月28日下午3點過後，的日新路美衣潔自助洗衣店、實踐路一家日式料理洗衣和用餐。
案1128諾富特男員工在4月28日上午搭703公車，10點在中壢火車站下車，隨後到新興路海越按摩店、中山路四海遊龍，1點30分再搭703回宿舍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言