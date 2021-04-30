疫情指揮中心最新公布 主要足跡集中在中壢赴近商家停業

中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工餐飲部女性員工以及房務部男性員工確診（案1127女、案1128男），指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。

案1127諾富特女員工4月27日下午約4點半，到環北路「等等」法式甜點用餐，4月28日下午3點過後，的日新路美衣潔自助洗衣店、實踐路一家日式料理洗衣和用餐。