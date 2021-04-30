快訊

不只北美！影響航線再擴大 華航宣布取消24個來回航班

兒子趙介佑涉販毒 趙映光辭民進黨北市黨部評委召集人

疫情指揮中心最新公布 主要足跡集中在中壢赴近商家停業

攝影中心 / 記者林俊良/台北即時報導
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區，火車站前中平商圈跑馬燈提醒民眾防疫。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區，火車站前中平商圈跑馬燈提醒民眾防疫。記者林俊良／攝影

中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工餐飲部女性員工以及房務部男性員工確診（案1127女、案1128男），指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。

案1127諾富特女員工4月27日下午約4點半，到環北路「等等」法式甜點用餐，4月28日下午3點過後，的日新路美衣潔自助洗衣店、實踐路一家日式料理洗衣和用餐。

案1128諾富特男員工在4月28日上午搭703公車，10點在中壢火車站下車，隨後到新興路海越按摩店、中山路四海遊龍，1點30分再搭703回宿舍。

中央流行疫情指揮中心公布桃園國際機場諾富特飯店兩名員工確診，主要足跡全部在中壢區，其中之一中山路上的四海遊龍鍋貼拉下鐵門貼出停業公告。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心公布桃園國際機場諾富特飯店兩名員工確診，主要足跡全部在中壢區，其中之一中山路上的四海遊龍鍋貼拉下鐵門貼出停業公告。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。其中之一在新興路上的海越按摩店也受波及拉下鐵門歇業。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。其中之一在新興路上的海越按摩店也受波及拉下鐵門歇業。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區，火車站前中平商圈跑馬燈提醒民眾防疫。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區，火車站前中平商圈跑馬燈提醒民眾防疫。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心公布桃園國際機場諾富特飯店兩名員工確診，主要足跡全部在中壢區，其中之一中山路上的四海遊龍鍋貼拉下鐵門貼出停業公告，來光顧民眾撲空。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心公布桃園國際機場諾富特飯店兩名員工確診，主要足跡全部在中壢區，其中之一中山路上的四海遊龍鍋貼拉下鐵門貼出停業公告，來光顧民眾撲空。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。其中之一在環北路上的法式甜點店也受波及。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。其中之一在環北路上的法式甜點店也受波及。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工確診，指揮中心今天下午公布兩人主要足跡全部在中壢區。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心公布桃園國際機場諾富特飯店兩名員工確診，主要足跡全部在中壢區，其中中山路上的四海遊龍鍋貼拉下鐵門貼出停業公告。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心公布桃園國際機場諾富特飯店兩名員工確診，主要足跡全部在中壢區，其中中山路上的四海遊龍鍋貼拉下鐵門貼出停業公告。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心公布桃園國際機場諾富特飯店兩名員工確診，主要足跡全部在中壢區，其中之一中山路上的四海遊龍鍋貼拉下鐵門貼出停業公告。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心公布桃園國際機場諾富特飯店兩名員工確診，主要足跡全部在中壢區，其中之一中山路上的四海遊龍鍋貼拉下鐵門貼出停業公告。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心公布桃園國際機場諾富特飯店兩名員工確診，主要足跡全部在中壢區，其中中山路上的四海遊龍鍋貼拉下鐵門貼出停業公告。記者林俊良／攝影
中央流行疫情指揮中心公布桃園國際機場諾富特飯店兩名員工確診，主要足跡全部在中壢區，其中中山路上的四海遊龍鍋貼拉下鐵門貼出停業公告。記者林俊良／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桃園又淪陷急開防疫會議 鄭文燦：諾富特2員工傳染力高

曾到諾富特開會 北檢：加強自主健康管理

今新增3本土確診足跡多在中壢 桃園市環保局已緊急消毒

松山、中壢、北投分局警紀崩壞 徐國勇：徹查絕不包庇

相關新聞

諾富特2確診員工主要足跡 全在中壢包括火車站外鬧區！

中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工餐飲部女性員工以及房務部男性員工...

桃園又淪陷急開防疫會議 鄭文燦：諾富特2員工傳染力高

我國今天再公布新增3例本土個案，桃園市政府緊急於下午臨時召開防疫整備會議，市長鄭文燦表示，諾富特飯店現在是疫情熱區，有2...

影／疑似確診者多次消費 桃機二航廈B2美食街關閉消毒

華航諾富特飯店員工染疫今天再增三例，中央流行疫情指揮中心宣布，國內新增3例本土新冠肺炎確定病例，都視機場防疫旅館員工，經...

諾富特染疫效應 單日公費疫苗接種數倍增

華航機師染疫延伸諾富特飯店四名員工群聚感染，刺激疫苗接種人數明顯提升，29日公費疫苗接種人數1558人，為一周以來新高，...

7旬舞棍阿伯超活躍 再擴大匡列接觸者、87人結果未出爐

70多歲的男子（案1112）協助兄嫂在居家檢疫期間送餐，因看見哥哥在家中跌倒，進入居家檢疫處所攙扶兄長（案1068），停...

諾富特飯店確診主管3度到三重看診 診所醫師嘆氣回應

華航機師疫情不斷延燒，諾富特飯店一名主管確診，據了解，這名主管在出現新冠肺炎症狀後，曾3度前往新北市三重某診所看病，昨送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。