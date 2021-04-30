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桃園又淪陷急開防疫會議 鄭文燦：諾富特2員工傳染力高

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
我國今天再公布新增3例本土個案，桃園市政府緊急於下午臨時召開防疫整備會議，市長鄭文燦表示，諾富特飯店現在是疫情熱區，會採取高標準防疫措施。記者陳夢茹／攝影
我國今天再公布新增3例本土個案，桃園市政府緊急於下午臨時召開防疫整備會議，市長鄭文燦表示，諾富特飯店現在是疫情熱區，會採取高標準防疫措施。記者陳夢茹／攝影

我國今天再公布新增3例本土個案，桃園市政府緊急於下午臨時召開防疫整備會議，市長鄭文燦表示，諾富特飯店現在是疫情熱區，有2名員工確診且CT值低、傳染風險高，絕對要採取高標準防疫措施。此外，為因應諾富特飯店已淨空，觀旅局也提供3家防疫旅館給機組員進行居家檢疫。

鄭文燦指出，華航機師染疫事件共有19人確診，其中有13位是機師、3位是機師家屬等人，而諾富特飯店內412人，分別為員工207人、華航機師109人、外籍機師76人、一般旅客20人，全部都已後送到6個集中檢疫所。

鄭文燦直呼，「諾富特飯店內4名確診員工，有2人設籍桃園，我剛看了衛生局的報告這CT值很低，最低16最高才26，相當具有傳播力，要特別小心！」。

中央流行疫情指揮中心也指示，要針對諾富特飯店進行回溯計畫，鄭文燦說，4月15日至4月28日曾在諾富特住宿者有777人，其中285人是桃園市民會進行隔離，如只是到諾富特飯店用餐、參加活動或婚宴，則呼籲進行自主健康管理。

鄭文燦表示，案1112曾在舞廳跳舞的阿伯，雖然不是在華航機師的確診事件，但是足跡非常廣泛，市府已針對他的4個足跡進行管制，共隔離204人，其中舞廳就隔離109人，學校樂齡班隔離40人，希望能匡列到最大範圍，減少傳播風險。

另外，市府觀旅局為因應諾富特飯店暫時無法營運，昨晚協調出3家防疫旅館、超過300間房間，支援華航及民航局接待後續機組人員居家檢疫需求，現有65名機組員入住。鄭文燦強調，防疫旅館會徹底執行隔離及服務，工作人員皆必須穿戴隔離衣及手套。

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