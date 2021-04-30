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華航染疫風暴持續擴大！ 一張圖看清確診案例關聯

聯合新聞網 / 綜合報導
華航機師染疫風暴燒向防疫旅館諾富特飯店，指揮中心緊急淨空飯店。 記者杜建重／攝影
華航機師染疫風暴燒向防疫旅館諾富特飯店，指揮中心緊急淨空飯店。 記者杜建重／攝影

近日國內新冠肺炎本土疫情再起，華航感染風波持續擴大，截至目前已累積10名本國籍機師、機組員確診，其中1名在澳洲被驗出確診不計入國內案號，另外有本土個案9例，其中機師家人5例、諾富特飯店工作人員4例。總計此波華航相關疫情共19人染疫，18人列入國內染疫案號，整起感染源則尚待釐清。

華航染疫風波始於20日，中央流行疫情指揮中心公布新增案1078、案1079，兩人為貨機組員，均從美國執勤歸返，確切感染源不明，尚待調查；21日，一名同公司之印尼籍機師，在澳洲被驗出確診，但未列入國內染疫案號。

23日，在澳洲確診的機師兒子及其印尼籍同事，均採檢確診，分別為案1090與案1091，確認定調為時隔72天後出現的本土案例；24日，同航空公司之貨機組員確診，為案1092，該案屬於專案回溯篩檢出的個案，感染源同樣不明；25日，再傳新增案1100貨機組員、案1101貨機師，分別為專案採檢及居檢期滿確診。

26日，新增案1102和案1105，兩例都為貨機師，並皆為赴美國執勤返台；27日，於澳洲確診的印尼籍機師之妻確診，列為案1111；同日，指揮中心公布專案採檢結果，同公司之6名機師血清抗體呈陽性，分別為過去曾確診的案151、案177、案1105，以及並未發現染疫的3名貨機師。

28日，再新增3例本土個案，其中2例為華航相關確診，均為血清抗體呈陽性之同住家人，列為案1113、案1114，另一例則為曾與境外確診者接觸的個案，列為案1112；此外，抗體驗出陽性的其中一名貨機師之其餘3位同住家人，血清抗體也都呈現陽性。

29日，新增2例本土確診及1例感染源不明，本土案例案1120為防疫旅館諾富特飯店之主管，曾協助貨機組員購買和運送備品、案1121則為確診機組員案1078之同住家人；另外一例為案1122，同為貨機師，但無法確定感染源屬本土或境外移入，尚需釐清。

30日則再新增3例本土個案，屬諾富特飯店之相關感染，為案1127、案1128和案1129，均為飯店工作人員，其中兩名為房務部員工、一名為餐飲部員工；此外，華航採檢專案，再新增2名血清抗體陽性，其中一名為已公布的案1122，另名為一女性機師。

華航機師感染案件關係圖。圖／聯合新聞網製作
華航機師感染案件關係圖。圖／聯合新聞網製作

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