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曾到諾富特開會 北檢：加強自主健康管理

中央社 / 台北30日電

諾富特桃機飯店主管確診新冠肺炎，台北地檢署部分檢察官19日曾到諾富特飯店開會。北檢今天指出，目前沒接到有同仁被匡列，會加強自主健康管理。

華航機師感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，華航機組人員檢疫居住的諾富特飯店1名主管、3名員工確診新冠肺炎，其中1名員工更是餐飲部員工。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午接受媒體聯訪時表示，專家一致認同飯店內部有傳播鏈，提醒15日後曾出入諾富特飯店者，都應該自主健康管理。

台北地檢署、桃園地檢署與關務署台北關19日在諾富特飯店舉辦座談會，北檢有數十人出席。

北檢下午指出，當天中午用餐進出有全程戴口罩，依規定做好防護措施，目前未接獲衛生單位通知有同仁被匡列，也並未有同仁傳出症狀，但已經要求同仁留意體溫、身體狀況。

北檢表示，當天出席同仁目前正常上班，並全程佩戴口罩，進行自我健康監測14天，加強自主健康管理，也請同仁避開人潮聚集處所。

新冠肺炎 COVID-19

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