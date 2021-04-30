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華航機師採檢增2抗體陽性 累積7例染英國變異株

中央社 / 台北30日電

華航機師染疫案後續採檢，今天新增2名抗體陽性機師；另有2名已確診機師病毒基因定序結果出爐，皆為英國變異株，目前累積7例，將比對諾富特飯店確診者結果，釐清感染途徑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會公布，華航1279名機師採檢專案，新增2名機師檢出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）血清抗體陽性，其中1名為昨天公布確診的案1122，另1名為本國籍20多歲女性機師。

該女性機師19日執勤至美國，26日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，29日進行檢疫期滿採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；已掌握個案接觸者1人，將安排採檢。本專案截至目前血清抗體已採檢1139人，其中1126人陰性、9人陽性、4人檢驗中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，1279名機師血清篩檢，找出3名機師去年3月曾確診。至今過了近一年，仍可驗到IgG抗體，顯示抗體可以在身體裡很久。因此，即便驗到抗體陽性，只能研判可能感染過，無法直接推斷為本土感染。

羅一鈞說，華航機師染疫病毒定序完成7件，除了先前已知的5案，（案1078、案1079、案1090、案1091、案1092）皆為英國變異病毒株，今天增加2名機師（案1101、案1102）也是英國變異病毒株。將比對諾富特飯店確診員工序列，是釐清華航染疫事件及飯店群聚事件很重要的參考資料 。

指揮中心發言人莊人祥表示，國內雖有本土確診個案、機師調查中，但還沒出現社區傳播跡象。桃園市政府公布桃園4大防疫規範，但各縣市大型集會無須限縮。

莊人祥解釋，若地方自行加強8大場所戴口罩規定，民眾如果因此違規，須視該縣市是否公告相關規定，再送指揮中心備查。

新冠肺炎 COVID-19

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