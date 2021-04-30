快訊

等了半年！殉職飛官朱冠甍F-5E座機沉海底 今打撈上岸

韻律體操／瑞莎佛心免費培養台將卻遭抹黑 網點出原因

機師抱怨集中檢疫所 陳時中：不是旅遊場所

中央社 / 台北30日電

華航機師染疫事件擴大，原本在諾富特飯店居家檢疫的機師都挪往集中檢疫所，但卻有機師抱怨集中檢疫所的環境不佳，對此指揮官陳時中回應，集中檢疫所不是旅遊場所。

華航機師染疫事件擴大，原住在諾富特飯店居家檢疫的機組員全轉往集中檢疫所居家檢疫14天。

不過卻有機師抱怨，集中檢疫所的環境不佳、無法叫外送等，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天記者會中表示，集中檢疫所不是旅遊場所，只能提供基本的安全衛生、衣物及泡麵等，要叫外送也會幫忙收送，

陳時中指出，集中檢疫所中的基本生活要件都能夠滿足，但跟觀光旅館做比較，當然是沒得比。

陳時中說，他昨天在諾富特飯店廣播時，也有說因為要配合檢疫，所以很抱歉，沒有辦法達到舒適環境，這些都是在防疫期間不得已的措施，但安全一定是非常安全，大家要多相忍。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

諾富特飯店染疫員工足跡 曾搭機捷、四海遊龍用餐

急堵諾富特破口…6機師住過「不排除飯店群聚」

染疫飯店主管足跡儘速公布 陳時中：暫不限縮防疫

機師感染源未明、防疫旅館淪陷 陳時中：疑環境病毒所致

相關新聞

諾富特飯店確診主管3度到三重看診 診所醫師嘆氣回應

華航機師疫情不斷延燒，諾富特飯店一名主管確診，據了解，這名主管在出現新冠肺炎症狀後，曾3度前往新北市三重某診所看病，昨送...

諾富特2確診員工主要足跡 全在中壢包括火車站外鬧區！

中央流行疫情指揮中心清空桃園國際機場諾富特飯店，員工移往集中檢疫的時候，兩名20多歲員工餐飲部女性員工以及房務部男性員工...

7旬舞棍阿伯超活躍 再擴大匡列接觸者、87人結果未出爐

70多歲的男子（案1112）協助兄嫂在居家檢疫期間送餐，因看見哥哥在家中跌倒，進入居家檢疫處所攙扶兄長（案1068），停...

諾富特飯店昨3發燒案1確診2採陰 機師再驗出2抗體陽性

諾富特防疫旅館昨天驗出首例防疫旅館確診案例（案1120），昨天412人撤離至北區6處集中檢疫所期間，有3人出現發燒症狀，...

影／疑似確診者多次消費 桃機二航廈B2美食街關閉消毒

華航諾富特飯店員工染疫今天再增三例，中央流行疫情指揮中心宣布，國內新增3例本土新冠肺炎確定病例，都視機場防疫旅館員工，經...

諾富特染疫效應 單日公費疫苗接種數倍增

華航機師染疫延伸諾富特飯店四名員工群聚感染，刺激疫苗接種人數明顯提升，29日公費疫苗接種人數1558人，為一周以來新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。