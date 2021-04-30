機師抱怨集中檢疫所 陳時中：不是旅遊場所
華航機師染疫事件擴大，原本在諾富特飯店居家檢疫的機師都挪往集中檢疫所，但卻有機師抱怨集中檢疫所的環境不佳，對此指揮官陳時中回應，集中檢疫所不是旅遊場所。
華航機師染疫事件擴大，原住在諾富特飯店居家檢疫的機組員全轉往集中檢疫所居家檢疫14天。
不過卻有機師抱怨，集中檢疫所的環境不佳、無法叫外送等，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天記者會中表示，集中檢疫所不是旅遊場所，只能提供基本的安全衛生、衣物及泡麵等，要叫外送也會幫忙收送，
陳時中指出，集中檢疫所中的基本生活要件都能夠滿足，但跟觀光旅館做比較，當然是沒得比。
陳時中說，他昨天在諾富特飯店廣播時，也有說因為要配合檢疫，所以很抱歉，沒有辦法達到舒適環境，這些都是在防疫期間不得已的措施，但安全一定是非常安全，大家要多相忍。
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