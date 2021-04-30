諾富特有餐飲部員工確診 指揮中心：是內場非外場
華航機師感染新冠肺炎疫情擴大，諾富特飯店今天再增3例確診，其中一名是餐飲部員工。指揮中心指揮官陳時中說，是內場員工，但進行相關作業時，都有做好自我防護。
華航機組人員檢疫居住的諾富特飯店1名主管、3名員工確診新冠肺炎，其中1名員工更是餐飲部員工。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中表示，該餐飲部員工為內場員工，都在一樓服務，且進行相關作業時，都有做好自我防護。
陳時中表示，該確診個案有可能有跟飯店其他確診個案有所接觸，但研判不是例行性接觸。
陳時中說，由於服務範圍不一樣，共通點則是在一館地下室有集中的辦公室，可以在那邊更衣等等，因此接觸還是有，只是可能不會很頻繁。
另外，陳時中表示，飯店房務人員（案1128）則是在路上會接觸到飯店房務主管（案1120），碰到都會打招呼，並沒有其他密切接觸。
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