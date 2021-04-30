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諾富特飯店群聚已4確診 39公共區域環境採檢陰性

中央社 / 台北30日電

華航機組人員檢疫居住的諾富特桃機飯店1主管及3名員工確診新冠肺炎，指揮中心指揮官陳時中表示，39處公共區域環境採檢皆為陰性，將針對飯店確診者進行病毒基因定序。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中陳時中今天下午記者會表示，現階段仍是懷疑飯店內有傳播鏈，須針對飯店確診者進行病毒基因定序，才能釐清關聯性，讓整起事件樣貌更清楚，但此事件的確是飯店群聚，目前已經累積4名案例 。

下週全台防疫旅館總體檢，陳時中表示，總體檢項目包含教育訓練、動線檢查，及人員感控實施、裝備穿脫、清消順序、手部清潔等相關細部的標準流程。由護理人員負責工作訓練跟檢視，第一次違規不會開罰，但日後抽查不符合規定，就會考慮開罰。

陳時中表示，28日採檢39處公共區域環境採檢皆為陰性，昨天再採檢103處所，如客房等，有住過人的房間一定會採，希望可以多採檢一些地方，預計2天內環境採檢完畢，若有最新結果會立刻向外界報告。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，未來將關注新增的諾富特員工，序列若出來是很重要的參考資料，會將華航染疫機師病毒定序結果與飯店員工資料比對，將是釐清華航機師與飯店疫情關鍵。

新冠肺炎 COVID-19

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