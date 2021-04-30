諾富特飯店染疫員工足跡 曾搭機捷、四海遊龍用餐

華航機組人員檢疫居住的諾富特桃機飯店1名主管、3名員工確診新冠肺炎，疫情指揮中心今天公布相關足跡，曾搭過機捷、公車，還赴桃園市四海遊龍中壢店、日料餐廳等。

指揮中心指揮官陳時中在下午的記者會表示，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部員工，近期無出國史，29日上午依旅館清空計畫至集中檢疫所，當日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所採檢，今天確診（Ct值26）。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。

案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，昨天原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，今天確診（Ct值16）。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨天依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內採檢，今天確診（Ct值20）。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象，足跡仍待掌握。

陳時中說，確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的飯店主管（案1120）足跡還在查證中，但初步了解，大多是上班跟住家，較需注意的是在15日開始具感染力後，有7天來回捷運三重站（A2）到機場旅館站（A14a）。

案1127公共場所活動史為，27日約下午4時半曾到等等法式甜點、28日下午3時曾到美衣潔自助洗衣店中原店、中壢區日式料理店。案1128則是在28日上午約10時搭乘703公車至中壢火車站、上午約10時40分至12時40分在海越按摩店按摩、下午1時四海遊龍中壢店用餐、下午1時30分搭703公車回宿舍。

因應案1120確診，昨天啟動旅館清空計畫及員工採檢，已採檢206人，3人檢驗陽性（案1127至案1129）、203人陰性。

確診員工隔離前有公共場所活動史，陳時中提醒，曾於上述時間及場所活動民眾，進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

截至目前，國內累計20萬7488例新冠肺炎相關通報，其中1128例確診，分別為993例境外移入、87例本土病例、36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1053人解除隔離、63人住院隔離中。