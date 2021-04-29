林口康橋學校46人仍未採檢 無健康異常個案

新北市府教育局今晚表示，已全數通知193名林口康橋學校師生須接受新冠肺炎採檢，目前仍有46名未採檢，今天未發現健康異常個案。衛生局指出，針對匡列者密切監測並追蹤健康。

林口康橋國際學校一名學生，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病毒核酸檢驗陽性確診染疫。新北市政府教育局要求學校停課一週，衛生局疫調後匡列師生193人，協助安排採檢與追蹤結果。

衛生局今天晚上表示，昨天已全部通知必須接受採檢的林口康橋學校師生，目前還有46名未到院採檢，將再次通知提醒，並針對匡列者密切監測追蹤健康；今日匡列對象都沒有出現相關疑似症狀。

市府以高規格看待此次機師染疫事件，市民也關心嚴防社區感染，教育局晚間表示，已請林口康橋學校家長，每天到學校建立的「健康狀況線上填報系統」填報，未填報者，由導師或行政人員打電話給家長填報。

教育局表示，透過學校的彙整與回報，充分掌握並關心全校師生健康，對於有感冒發燒或其他症狀者，學校護理師會致電進一步了解與關懷。

市長侯友宜今天在視察捷運三鶯線後接受聯訪表示，除要求學校接受疫調、採取遠距視訊教學、全校大消毒，並規定學生要自主健康管理，師生與家長隨時向老師、教育局通報健康狀況，學生更不得到補習班、安親班。

侯友宜說，分批採檢者會做好列管、追蹤，密切觀察康橋學校師生的健康狀況；防疫步驟希望更快速，更直接面對反應，才能把風險降到最低；期待中央能讓地方多掌握些訊息，減少染疫風險，讓防疫不要有漏洞。