快訊

喊當「蔬果界台積電」慘跳票 他疑領千萬現金全家出境

林口康橋學校46人仍未採檢 無健康異常個案

中央社 / 新北29日電

新北市府教育局今晚表示，已全數通知193名林口康橋學校師生須接受新冠肺炎採檢，目前仍有46名未採檢，今天未發現健康異常個案。衛生局指出，針對匡列者密切監測並追蹤健康。

林口康橋國際學校一名學生，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病毒核酸檢驗陽性確診染疫。新北市政府教育局要求學校停課一週，衛生局疫調後匡列師生193人，協助安排採檢與追蹤結果。

衛生局今天晚上表示，昨天已全部通知必須接受採檢的林口康橋學校師生，目前還有46名未到院採檢，將再次通知提醒，並針對匡列者密切監測追蹤健康；今日匡列對象都沒有出現相關疑似症狀。

市府以高規格看待此次機師染疫事件，市民也關心嚴防社區感染，教育局晚間表示，已請林口康橋學校家長，每天到學校建立的「健康狀況線上填報系統」填報，未填報者，由導師或行政人員打電話給家長填報。

教育局表示，透過學校的彙整與回報，充分掌握並關心全校師生健康，對於有感冒發燒或其他症狀者，學校護理師會致電進一步了解與關懷。

市長侯友宜今天在視察捷運三鶯線後接受聯訪表示，除要求學校接受疫調、採取遠距視訊教學、全校大消毒，並規定學生要自主健康管理，師生與家長隨時向老師、教育局通報健康狀況，學生更不得到補習班、安親班。

侯友宜說，分批採檢者會做好列管、追蹤，密切觀察康橋學校師生的健康狀況；防疫步驟希望更快速，更直接面對反應，才能把風險降到最低；期待中央能讓地方多掌握些訊息，減少染疫風險，讓防疫不要有漏洞。

新冠肺炎 COVID-19 教育局 停課

延伸閱讀

各地停課不同調 侯友宜：新北用最嚴謹的態度面對疫情

林口康橋兩生染疫 侯友宜：觀察全校師生一周健康狀況

家長染疫 桃園西門國小2班停課

相關新聞

華航防疫旅館員工染疫 最後一批員工傍晚送往隔離

華航機師染疫風暴燒向防疫旅館諾富特飯店，今天新增一例為防疫旅館員工，指揮中心今天上午緊急淨空飯店，並安排飯店422人移至...

七旬確診男接觸者逾百人難尋？ 僅採檢39人3人陰性

中央流行疫情指揮中心昨公布新增一本土案例，為一名70多歲男性，疑似為居家檢疫中的家人送餐時感染，其確診前曾經出入多處公共...

諾富特飯店確診主管曾至三重看診3次 診所緊急關閉

華航機師疫情不斷延燒，衛福部今天宣布諾富特飯店主管確診，據了解，這名主管在出現新冠肺炎症狀後，曾3度前往新北市三重某診所...

華航機師染疫事件擴大 防疫旅館首次淪陷

華航機師染疫事件昨天持續擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，新增一機場防疫旅館員工的本土病例，而這也是台灣防疫旅館的第一次淪...

機師染疫延燒 桃市議員：確診者一定都要住桃園嗎？

華航機師染疫延燒，位於桃園市大園區的華航諾富特飯店今早緊急淨空，市長鄭文燦也在議會總質詢時說明原因是飯店有人確診，結果被...

新冠肺炎疫情延燒！ 嘉縣13個衛生所加入AZ公費疫苗接種

嘉義縣首波開放13處衛生所加入公費疫苗接種行列，國內出現本土案例，社區感染風險增加，因應中央流行疫情指揮中心逐續開放第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。