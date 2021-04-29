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染疫飯店主管足跡儘速公布 陳時中：暫不限縮防疫

中央社 / 台北29日電

華航機組人員檢疫用諾富特飯店主管確診新冠肺炎（案1120），疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，儘速公布相關足跡，現有防疫措施暫時沒有限縮規劃，呼籲民眾把口罩戴好。

陳時中今天下午在記者會表示，案1120確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），正在加護病房治療，可能無法清楚說明近期足跡，將透過其他調查方法釐清足跡。目前已掌握足跡僅有醫療院所，醫療院所可以調健保掛號資料，接觸人員可掌握比較清楚。

陳時中也說，案1120都是到同1家診所，昨天晚上已請診所先歇業。該個案主要工作是檢查房間清潔，但值班期間當然有外出可能，衛生單位會另外匡列相關人員。

記者會中有媒體提問，諾富特華航桃園機場飯店4月曾有民眾舉行婚宴，陳時中表示，暫無規劃納入接觸者內，希望盡快釐清員工確診狀況，若員工染疫事件擴大，再把路徑研究清楚。

陳時中說，疫調與防疫策略需要按部就班，根據證據一步一步走，華航機師感疫事件爆發後，一開始就有想過飯店是感染源，因此才會檢查，如今狀況分析，本土飯店群聚或國外染疫都可能，但從感染源來看，仍是境外移入可能性高。

陳時中表示，昨天晚上接近半夜12時才決定將飯店全員撤離，相信員工一定人心惶惶，早上緊急跟行政院院長蘇貞昌請假，到飯店現場回答員工問題，有的員工同住者老了，平常生活不是很方便，希望一起到集中檢疫所同住；也有員工擔心小孩在被學校同學「貼標籤」。

陳時中親自在飯店廣播2次，解釋疫情背景現況，為何清空飯店及顧慮點，強調在集中檢疫所生活較不方便，但比較安全，員工原本浮躁的心情有比較穩定，現在是緊急情況，希望大家將心比心，互相諒解、共同努力。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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