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「殭屍經濟」興起？諾貝爾得主克魯曼的「戰殭屍」警訊

諾富特主管4度就醫才確診 陳時中：送檢慢了一點

中央社 / 台北29日電

諾富特華航桃園機場飯店一名主管染疫，他第4次就醫才確診，很早就有咳嗽等症狀。指揮中心指揮官陳時中坦言送檢速度慢了一點，但牽涉醫療專業，「不想指責任何人」。

這名本國籍40多歲的男主管（案1120）近期無出國史，平時工作項目為檢查房務清潔。本月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，19日至26日陸續3次到診所就醫，因症狀未改善，27日到醫院就醫，診斷出肺炎，收治住院隔離並採檢，於今天確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會上坦言，這次送檢速度的確慢了，案1120早在17日就開始有症狀，多次前往同一家診所就診，住院時已經是肺炎，應儘早採檢比較符合要求。

隨後媒體多次追問醫療院所的責任，陳時中強調，牽涉到很多醫療專業的判斷，也許是一、兩天病情急轉直下，「我們並不想指責任何人，但如果能夠警覺心更高一點，是比較好的。」

陳時中也強調，他是從書面上來看，認為確實該早點通報、採檢，但目前也很難講案1120幾次就醫過程中，是否有符合一定要通報採檢的狀況。

今天記者會上，媒體也追問是否會公布案1120的完整足跡？陳時中說，當然會公布足跡，但畢竟案1120是重症，目前已在加護病房，足跡無法說得很清楚，現階段是透過其他方法，能先掌握的就先掌握。

新冠肺炎 COVID-19

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