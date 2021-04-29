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擴大疫苗接種 5月3日起納入第一至第三類同住者

中央社 / 台北29日電

華航機師染疫延燒，血清抗體陽性機師同住家人陸續確診，指揮中心今天表示，自5月3日起，開放醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫第一類至第三類對象同住者公費接種新冠肺炎疫苗。

中央流行指揮中心指揮官陳時中在今天下午記者會中表示，考量醫護、防疫人員及高接觸風險第一線工作人員的同住者亦屬高感染風險族群，為盡快建立免疫保護力，自5月3日起開放公費接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗。

陳時中也說，考量診所及其他醫事機構，包括藥局、捐血機構、病理機構、醫事檢驗所等，未納入第一類接種對象所有非醫事人員也是高感染風險者，這些人員及其同住者也要納入公費開放對象。

截至29日止，已有11萬5400劑牛津AZ的新冠肺炎疫苗配送到地方衛生局及175家合約院所。為增加疫苗接種可近性，各地方政府衛生所自本週起開始陸續提供疫苗接種服務。

預計5月中旬以前，全台至少可再增加195處接種點。陳時中呼籲，上述對象可透過接種預約網址或接種服務專線，預約接種事宜，並依預約時間日攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

陳時中表示，近期美國、英國等歐美國家進行大規模臨床試驗及實施接種計畫後追蹤研究顯示，牛津AZ疫苗能預防新冠肺炎感染，及感染後重症、住院及死亡的風險，接種疫苗可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。

新冠肺炎 COVID-19 華航 機師

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