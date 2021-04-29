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新冠肺炎新增2例本土個案 1例感染源待調查

中央社 / 台北29日電

指揮中心今天宣布國內新增5例新冠肺炎確診病例，2例為境外移入，另有2例本土個案及1例感染源釐清，本土個案含華航機組人員檢疫用諾富特飯店員工，匡列107人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午公布此消息，國內新增2例本土及1例感染源調查中新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例。本土病例中，1例為機場防疫旅館員工（案1120）、1例為案1078同住家人（案1121）；調查中病例為華航機師（案1122）。

陳時中表示，案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

個案17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於19日至26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今天確診，Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性。

陳時中指出，案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。

因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，目前住宿於該旅館人員今天將全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館環境檢體送驗。

陳時中表示，案1121為本國籍40多歲女性，為案1078華航公司機師同住家人，20日列為居家隔離接觸者並採檢，檢驗結果為陰性；個案27日因出現胸悶、呼吸困難等情形，由衛生單位安排就醫採檢，於今天確診，Ct值18。

由於個案發病前2天為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者；另案1078接觸者中，截至目前除案1121發病確診外，其他家人及職場接觸者等共28人檢驗結果皆為陰性。

陳時中指出，案1122為本國籍50多歲男性，為華航貨機機師，2日至9日曾執勤至美國，返台後於防疫旅館檢疫至15日，期間無症狀，檢疫期滿採檢結果為陰性。

個案19日再次執勤至美國，24日自美國經日本返台，25日入境後返回住處居家檢疫，27日出現喉嚨痛及發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今天確診，Ct值21。已掌握個案同住接觸者1人，列居家隔離，職場接觸者調查匡列中。

截至目前國內累計20萬6358例新冠肺炎相關通報（含20萬4315例排除），其中1121例確診，分別為989例境外移入，84例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1051人解除隔離、58人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

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