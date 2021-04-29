立院通過民進黨版疫苗調閱小組要點　藍委：形同虛設

立院衛環委員會今審議「COVID-19疫苗採購調閱專案小組」運作要點，在民進黨立委人數優勢下，最後通過民進黨團版提案，小組將僅設1召集人，未來小組調閱文件的範圍與相關事宜也要經小組決議，藍委直呼形同虛設。

藍、綠版本「COVID-19疫苗採購調閱專案小組」運作要點均有15條，朝野對其中小組召委要1席或2席（第4條），小組調閱文件範圍與相關事宜是否要經小組決議（第10條），以及小組是否具要求效力（第6條）等條文僵持不下。

國民黨立委蔣萬安主張，設兩個召委比較合理、單純，也公平，運作也比較順暢，推舉形式都可以討論。

國民黨立委徐志榮也說，若小組只設1個召集人，那就是由在委員會人數居多數的民進黨把持，小組也形同虛設；認為就算提到敏感的議題也是要大家同意，比照委員會設兩席召委應屬合理。

民進黨立委劉世芳則說，民進黨原本不同意組調閱專案小組，要成立召委人數就應從簡，專案小組不是委員會。現場有民進黨立委也附合，召委只是小組會議主持人。

眼看藍綠將持不下，今天會議主席、國民黨籍衛環委員會召委陳玉珍開玩笑說，衛環委員會應學習昨天財政委員會民進黨籍召委郭國文，不經委員會討論，就直接決議完成會計法第99條之1審查，暗酸民進黨昨天違反會議程序。

陳玉珍發言，讓會中民進黨群起跳腳，抗議「哪有這樣的事情」。民進黨立委羅致政稱每個委員會運作方式不一樣，不評論其他委員會。民進黨立委發言再讓陳反酸，她只是經過昨天財政委員會受到啟發，認為召委直接裁決比較有效率。

最後陳玉珍眼見民進黨立委居人數絕對優勢，在徵詢民進黨未來小組決議調閱文件範圍會在調閱小組成立的精神下後，對於第6、10條不再堅持，僅在國民黨團要求下針對召委設置人數表決，確定未來小組僅設1名召集人。

會後藍綠也初步取得共識，下次小組籌備會議將由民進黨籍衛環委員會召委陳瑩召開，並選出小組召集人，由陳瑩出任的機會大。