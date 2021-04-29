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5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

鼓吹多施打疫苗 高市衛生局今赴長照機構為長輩接種

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
衛生局長黃志中與疾管署高屏區管制中心副主任林慧真並率大家宣示「齊打疫苗，病毒不擾」，呼籲符合資格的市民儘速完成疫苗接種，保護自己也保護別人。記者王昭月／翻攝
衛生局長黃志中與疾管署高屏區管制中心副主任林慧真並率大家宣示「齊打疫苗，病毒不擾」，呼籲符合資格的市民儘速完成疫苗接種，保護自己也保護別人。記者王昭月／翻攝

中央流行疫情指揮中心4月23日起開放警察、憲兵及長照社福機構、社福照護系統人員與受照顧者等第5及第6類對象接種新冠肺炎疫苗，高雄市衛生局今往仁武明的山慈安居老人養護中心為長輩們施打，希望建造群體免疫網絡，避免新冠肺炎病毒入侵社區。

國內新冠肺炎疫情隨著華航機組人員染疫似又增高，中央考量到維持治安的察及照顧老人的長照體系工作者及住民，都是新冠肺談高風險族群，已開放施打疫苗。

高雄市衛生局今在仁武區明山慈安居老人養護中心替高齡長輩及工作人員接種，依程序填寫同意書，經醫師問診及檢查後施打疫苗，林慧真並率大家宣示「齊打疫苗，病毒不擾」，呼籲符合資格的市民儘速完成疫苗接種，保護自己也保護別人。

衛生局長黃志中與疾管署高屏區管制中心副主任衛生局表示，高雄目前共有22間合約醫院提供第一至第六類對象接種新冠肺炎疫苗，至4月27日止全市已有7347人完成接種。符合接種資格對象可至高雄市政府衛生局全球資訊網COVID-19疫苗專區查詢院所後，線上預約接種。

中央流行疫情指揮中心4月23日起開放警察、憲兵及長照社福機構、社福照護系統人員與受照顧者等第5及第6類對象接種新冠肺炎疫苗。記者王昭月／翻攝
中央流行疫情指揮中心4月23日起開放警察、憲兵及長照社福機構、社福照護系統人員與受照顧者等第5及第6類對象接種新冠肺炎疫苗。記者王昭月／翻攝

新冠肺炎 COVID-19

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