鼓吹多施打疫苗 高市衛生局今赴長照機構為長輩接種

中央流行疫情指揮中心4月23日起開放警察、憲兵及長照社福機構、社福照護系統人員與受照顧者等第5及第6類對象接種新冠肺炎疫苗，高雄市衛生局今往仁武明的山慈安居老人養護中心為長輩們施打，希望建造群體免疫網絡，避免新冠肺炎病毒入侵社區。

國內新冠肺炎疫情隨著華航機組人員染疫似又增高，中央考量到維持治安的察及照顧老人的長照體系工作者及住民，都是新冠肺談高風險族群，已開放施打疫苗。

高雄市衛生局今在仁武區明山慈安居老人養護中心替高齡長輩及工作人員接種，依程序填寫同意書，經醫師問診及檢查後施打疫苗，林慧真並率大家宣示「齊打疫苗，病毒不擾」，呼籲符合資格的市民儘速完成疫苗接種，保護自己也保護別人。