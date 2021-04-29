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諾富特飯店422人淨空 鄭文燦：昨晚中央與地方開會決定

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今早在市議會證實飯店內有人確診，淨空決定是昨晚中央與地方開會後的決定。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦今早在市議會證實飯店內有人確診，淨空決定是昨晚中央與地方開會後的決定。記者陳俊智／攝影

諾富特飯店今天緊急淨空，422名機組和飯店人員移至集中檢疫所和防疫旅館隔離。桃園市長鄭文燦今早在市議會證實飯店內有人確診，淨空決定是昨晚中央與地方開會後的決定。

鄭文燦表示，諾富特飯店會做清潔消毒，淨置14天，這是因為有新的個案產生，經過判斷以後，確實有潛在風險，所以才做這個決定。事實上，他已經很多次提醒中央疫情指揮中心，針對華航機師或相關確診人員足跡較多的地方，要提高標準防疫。

鄭文燦也指出，諾富特飯店是昨天晚上經過中央疫情指揮中心醫師到現場評估，發現確診案件足跡較為複雜，曾在一館、二館都有工作，因此決定要讓飯店淨空，淨空決定是昨天晚上各方討論做出來的。

鄭文燦也說，航空業的防疫旅館是由民航局負責，不過桃園基於防疫協作的考量，我們已經擴大防疫旅館的備援，昨天已經通知好幾個防疫旅館做好備援計畫，包括華航的機組員、外籍航空公司機組員，如果民航局和中央疫情指揮中心同意的話，地方的防疫旅館服務是沒有問題，

另外，鄭指諾富特飯店是有機場捷運站點，因此也要求桃園捷運公司針對第一航廈、第二航廈和第三航廈3站加強消毒，在防疫的規範上嚴格執行，務必將風險降到最低。

鄭也說，目前整個核心在諾富特飯店，淨空之後，他必須要清潔消毒淨置，這個是必要的決定，在昨天中央跟地方開過會議以後，桃園全面支持這個清空計畫。

華航諾富特飯店上午被要求清空消毒，工作人員全球部穿著全套防護衣。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店上午被要求清空消毒，工作人員全球部穿著全套防護衣。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店上午被要求清空消毒，多輛遊覽車在門口等候。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店上午被要求清空消毒，多輛遊覽車在門口等候。記者鄭超文／攝影

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