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華航諾富特飯店驚傳淨空 陳時中下午2時主持指揮中心記者會

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
華航諾富特飯店上午被要求清空消毒，工作人員全部穿著全套防護衣。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店上午被要求清空消毒，工作人員全部穿著全套防護衣。記者鄭超文／攝影

華航諾富特飯店清晨驚傳全棟消毒，機組員需集體移動到集中檢疫所，是否代表機師染疫案往社區擴散？中央流行疫情指揮中心下午2時舉行記者會，將由指揮官陳時中親自對外說明疫情以及防疫作為。

針對諾富特飯店消毒一事，以及是否有飯店員工確診。副指揮官陳宗彥上午並未證實是否清空飯店，對是否有機組員或員工確診也未做回應，僅低調表示「我們會等確認情況之後，再一起說明。」

醫療應變組副組長王必勝則是一接起電話，語氣倉促說「正在忙」，隨即掛掉。

國內昨天新增三名新冠肺炎本土案例，其中兩例為抗體陽性華航機師的家人、一例為加拿大境外移入病例的接觸者。華航已有九名機師染疫，另有三名血清抗體陽性、四名機師家人被感染。

但指揮中心指揮官陳時中昨天指出，尚未發現連起來的傳播線，是否為本土感染，待1279人都採檢完畢，屆時將由專家討論，圖像才會更清楚。

指揮官陳時中將親自對外說明疫情以及防疫作為。本報資料照片
指揮官陳時中將親自對外說明疫情以及防疫作為。本報資料照片
諾富特飯店消毒淨空的內部訊息外流。圖／讀者提供
諾富特飯店消毒淨空的內部訊息外流。圖／讀者提供
華航諾富特飯店上午被要求清空消毒，多輛遊覽車在門口等候。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店上午被要求清空消毒，多輛遊覽車在門口等候。記者鄭超文／攝影

華航諾富特飯店上午被要求清空消毒，工作人員全球部穿著全套防護衣。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店上午被要求清空消毒，工作人員全球部穿著全套防護衣。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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