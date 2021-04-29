抗體陽性機師接觸者就讀國小 桃市府：不停課

華航機師染疫事件，抗體陽性機師家庭接觸者部分就讀桃園西門、錦興國小，桃園市政府今天表示，錦興國小這名學童為陽性抗體反應者，依照規定及說明會評估，仍維持不停課。

桃園市西門國小有2名學生為血清抗體陽性機師家庭接觸者，西門國小2個班級昨天開始自主停課1週、改線上教學，預計5月5日恢復上課；另有1名抗體陽性機師家庭接觸者是就讀桃園市錦興國小的學生。

桃園市政府今天表示，疾管署防疫醫師與桃園市衛生局昨天晚間前往西門、錦興2所國小召開健康說明會，向3名學生所在班級的家長進行衛教與防疫說明。

桃市府表示，學童的篩檢採自願制，採檢為公費，若學童採檢無狀況，則家長無須採檢，若家長擔心可選擇自費採檢；若採檢後有異狀，依照標準作業程序，將擴大採檢同住家人，此採檢即為公費。

此外，錦興國小這名學童為陽性抗體反應者，依照規定及說明會評估，仍維持不停課。