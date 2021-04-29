快訊

鄭文燦證實：諾富特飯店1名主管染疫 400多人撤離至少14天

7旬染疫男跳舞「沒戴口罩百人照」曝光 舞蹈教室回應了

抗體陽性機師接觸者就讀國小 桃市府：不停課

中央社 / 桃園29日電

華航機師染疫事件，抗體陽性機師家庭接觸者部分就讀桃園西門、錦興國小，桃園市政府今天表示，錦興國小這名學童為陽性抗體反應者，依照規定及說明會評估，仍維持不停課。

桃園市西門國小有2名學生為血清抗體陽性機師家庭接觸者，西門國小2個班級昨天開始自主停課1週、改線上教學，預計5月5日恢復上課；另有1名抗體陽性機師家庭接觸者是就讀桃園市錦興國小的學生。

桃園市政府今天表示，疾管署防疫醫師與桃園市衛生局昨天晚間前往西門、錦興2所國小召開健康說明會，向3名學生所在班級的家長進行衛教與防疫說明。

桃市府表示，學童的篩檢採自願制，採檢為公費，若學童採檢無狀況，則家長無須採檢，若家長擔心可選擇自費採檢；若採檢後有異狀，依照標準作業程序，將擴大採檢同住家人，此採檢即為公費。

此外，錦興國小這名學童為陽性抗體反應者，依照規定及說明會評估，仍維持不停課。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

家長染疫 桃園西門國小2班停課

AZ疫苗公費接種 擬納機組員家人

華航機師居家檢疫控管更嚴 改1人1戶

疫情衝擊桃園西門國小2班停課 其他家長仍願孩子上課

相關新聞

疫情又擴大？ 華航居檢飯店諾富特今要求清空 機組員人心惶惶

華航機師染疫風暴持續延燒，至今已9名機師、2名機師家人確診，基於防疫需求，華航昨天起，機組員返台居家檢疫處所改一人一戶，...

鄭文燦證實：諾富特飯店一名主管染疫 400多人撤離至少14天

華航機師染疫風暴持續延燒，至今已9名機師、2名機師家人確診，諾富特飯店也被要求全棟淨空消毒。桃園市長鄭文燦證實諾富特飯店...

華航諾富特飯店驚傳淨空 陳時中下午2時主持指揮中心記者會

華航諾富特飯店清晨驚傳全棟消毒，機組員需集體移動到集中檢疫所，是否代表機師染疫案往社區擴散？中央流行疫情指揮中心下午2時...

影／諾富特機場飯店執行清空 陳時中一早現身飯店指揮

華航機師染疫風暴持續延燒，至今已9名機師、2名機師家人確診，諾富特飯店今早也被要求全棟淨空消毒。飯店目前正在執行淨空計畫...

7旬染疫男跳舞4.5小時「沒戴口罩百人照」曝光 舞蹈教室回應了

台灣28日新增3名新冠肺炎（COVID-19）本土病例，其中一名本國籍70多歲男性（案1112）近期未有出國紀錄，也無疑似症狀，在4月20日前往中壢區的「阿曼達舞場」跳舞。而該活動照也被網友曝光，現場近百人但幾乎未戴口罩，讓不少網友看完直呼「怕爆」。

諾富特飯店422人淨空 鄭文燦：昨晚中央與地方開會決定

諾富特飯店今天緊急淨空，422名機組和飯店人員移至集中檢疫所和防疫旅館隔離。桃園市長鄭文燦今早在市議會證實飯店內有人確診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。