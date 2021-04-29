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諾富特飯店淨空 鄭文燦證實：已要求觀旅局注意
華航機師染疫風暴持續延燒，至今已9名機師、2名機師家人確診，諾富特飯店也被要求全棟淨空消毒。桃園市長鄭文燦今天上午在市議會總質詢證實此事，表示飯店目前正在執行淨空計畫，400多人要移至防疫旅館和集中檢疫所，已要求觀光旅遊局注意，扮演支援角色。
桃園市議員陳治文質詢時問，華航機師確診事件似乎有擴大趨勢，是不是又有社區感染風險，諾富特飯店要淨空，桃園如何因應？
鄭文燦表示，當務之急是控制疫情，在中央跟地方合作下，有信心做到沒有破口。目前，確診者的足跡都有消毒，西門國小預防性停課一周，西門與錦興也做了健康說明會，而疫情指揮中心也說明陽性抗體和確診不一樣。
鄭文燦也說，華航目前設有專區進行採檢、抽血和注射疫苗，預計5月10日前要做完。有關諾富特飯店，目前正在執行淨空計畫，400多人要移到防疫旅館和集中檢疫所，至少要14天以上，有請觀光旅遊局注意，扮演支援角色，如果有防疫旅館需求，桃園市府要提供。
鄭也指出，有些機組員是搭機場捷運上班，所以也有要求捷運公司進行消毒，「該做的，我們全部都要做。我們希望華航配合，趕快把疫苗都打完，讓防護力提高。」
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