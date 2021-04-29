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7旬染疫男跳舞「沒戴口罩百人照」曝光 舞蹈教室回應了

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7旬染疫男跳舞4.5小時「沒戴口罩百人照」曝光 舞蹈教室回應了

聯合新聞網 / 綜合報導
案1112日前至中壢區「阿曼達舞場」跳舞，網友曝光該場活動照，發現近百名學員幾乎都沒戴口罩。（翻攝自詹寶治舞蹈教室）
案1112日前至中壢區「阿曼達舞場」跳舞，網友曝光該場活動照，發現近百名學員幾乎都沒戴口罩。（翻攝自詹寶治舞蹈教室）

台灣28日新增3名新冠肺炎COVID-19）本土病例，其中一名本國籍70多歲男性（案1112）近期未有出國紀錄，也無疑似症狀，在4月20日前往中壢區的「阿曼達舞場」跳舞。而該活動照也被網友曝光，現場近百人但幾乎未戴口罩，讓不少網友看完直呼「怕爆」。

該名70歲男子為加拿大境外移入個案（案1068、案1106）的非同住家人，4月20日下午用餐後前往中壢區「阿曼達舞場」跳舞，時間長達4.5小時。就有網友在批踢踢（PTT）的「ChungLi」版曝光當天照片，「看起來接近100人，且多數無帶（戴）口罩」，現場照明顯可見多數人在貼身跳舞或合照時並未戴口罩，或把口罩拉至下巴，該網友提醒眾人注意防疫作為，留意身體狀況。

網友擔心眾人在「阿曼達舞場」封閉空間、密集活動，風險超高。（翻攝自詹寶治舞蹈教室）
網友擔心眾人在「阿曼達舞場」封閉空間、密集活動，風險超高。（翻攝自詹寶治舞蹈教室）

不少網友看完照片相當傻眼，認為這名70歲男子4.5小時都待在該舞場，「封閉空間、密集活動，感覺超高風險」、「樂見老人家還能四處趴趴走，但不能在集會場合戴口罩嗎」、「有夠狂」、「很會享受生活的阿伯」、「桃園人好衰，每次都桃園最先出事」，更有網友講到「最近不要在市區出沒了，怕爆」。

網友擔心眾人在「阿曼達舞場」封閉空間、密集活動，風險超高。（翻攝自詹寶治舞蹈教室）
網友擔心眾人在「阿曼達舞場」封閉空間、密集活動，風險超高。（翻攝自詹寶治舞蹈教室）

對此，阿曼達舞場表示，當天舞會採實名制，已掌握出席的所有人員，客人進場時須先量體溫和酒精消毒，店家每日晚上9點會做例行消毒。

「詹寶治舞蹈教室」28日也發文強調當天為實名制入場，已將所有課程暫停，通知相關學員做好防疫措施。學員陸續收到衛生所通知，也會配合居家隔離至5月5日早上，今（29）日會搭防疫計程車至醫院篩檢，「篩檢結果出來再繼續跟大家報告」。

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