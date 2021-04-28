本土案例1112足跡 桃園市政府消毒完成

中央流行疫情指揮中心今天公布新冠肺炎本土案例的案1112活動足跡，桃園市政府環保局立即對足跡點啟動清消作業，民間業者表示，除了每天的消毒工作，也會配合市府後續規劃。

國內一名70多歲男性（案1112）因送餐給染疫家人遭感染，根據指揮中心疫調足跡，個案曾於4月20日下午1時20分至3時30分到平鎮區北興活動中心，下午4時到懶得煮客家麵食館金陵店、下午5時到中壢區阿曼達舞場。21日上午9時至11時30分、下午1時曾到桃園區中埔國小參與樂齡學習課程。

環保局表示，在接獲訊息後，就由清潔隊分頭前往桃園區、平鎮區及中壢區的足跡點進行清消作業。

教育局表示，對於案1112曾參與中埔國小樂齡學習課程的活動史，已安排在下午4時由環保局入校進行消毒，樂齡中心學習課程也停課一週。

平鎮區北興里里長莊訓城表示，案1112報名活動中心的樂齡國標舞蹈班，這是外地人借用活動中心開課，個案也不是里民，市政府目前已經完成消毒，活動中心會關閉兩週，請里民不要驚慌。

「阿曼達舞場」員工表示，收到衛生局通知後立即加強消毒，且當天舞會也有實聯制，客人進場須先量體溫及酒精消毒，店家每晚9時也都會例行消毒。今明2天的客人訂位都已取消，店家將進行大消毒，5月1日才會重新營業。

懶得煮客家麵食館上午正常營業，店員表示看了新聞才知道有確診者來過，員工也擔心感染，下午公布疫調足跡後，店內門可羅雀，員工擔心工作受衝擊，但店員指出，每天休店後都會消毒，至於是否要暫時停業，還要等市政府及老闆通知。