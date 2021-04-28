華航染疫機師確診個案沒有連結 無規劃跨公司採檢

華航機師染疫事件，指揮中心擴大採檢華航內約1279名機師。指揮官陳時中今天說，分析確診機師個案，「都還沒有連起來的線。」仍待華航內都檢驗完畢，無規劃跨公司採檢。

陳時中今天下午記者會中表示，有專家認為本土可能性高，但這個研判下太早。確診個案都沒有連結，不排除機師們各別在外站染疫可能性，但現有證據不夠，都無法下定論。

陳時中也分析機師非本土染疫的三大原因，第一點是國外疫情遠比國內嚴重得多，機師大多在國內外跑，因此研判在疫情高的區域染疫的可能性比較高。

陳時中說，第二點是機師和機師間也抓不到傳播鍊，在國外染疫可能性比較高。第三點則是若機師們是在國內感染，台灣應該很多社區都有確診，但至今沒有證據顯示社區有很多隱形傳播者存在。

陳時中表示，華航案是否無法研判感染源，保留最後判斷，等到1279名機師採檢完畢，屆時將由專家討論，「圖像會比較清楚。」目前沒有規劃擴大採檢華航空服員、地勤，或其他航空公司，但仍希望他們大量接種疫苗。