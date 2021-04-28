林口康橋學校因防疫停課至5月5日 家長：心裡緊張

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
華航機師染疫事件延燒，林口康橋國際學校傳出2學生二次篩檢抗體呈陽性反應，校方開會後通知家長可在下午將學生接回，並進行全校消毒。圖／新北市教育局提供
華航機師染疫事件延燒，林口康橋國際學校傳出2學生二次篩檢抗體呈陽性反應，校方開會後通知家長可在下午將學生接回，並進行全校消毒。圖／新北市教育局提供

華航機師染疫事件延燒，林口康橋國際學校傳出2學生二次篩檢抗體呈陽性反應，皆已居家隔離，校方開會後通知家長可在下午將學生接回，並進行全校消毒，但家長坦言「心裡還是會緊張」。新北市府要求全校停課，改採遠距教學，校方表示，學生可在家直接上系統學習，受教權不受影響。

衛生局表示，新北市府今日獲通報，林口康橋學校2學生經二採確認抗體陽性，其中一位PCR陽性但Ct值很高，目前兩名學生均隔離中；教育局表示，學校已於中午緊急召集全校教師進行說明會，並通知家長自下午起即可將孩子接回。

招生辦公室主任俞聖陶表示，學校今天早上八點接到疫調通知，校方也會全力配合，以高規模防疫規格，從今天開始開始遠距教學線上課程，這部分因應疫情在去年就有準備，學生只要上相關系統即可學習，受教權不會受損。

家長今天下午陸續到校，再將孩子接回家中，一位家長表示，約中午接到小孩的電話，被告知因為防疫所以要由家長帶回，得知後心情有點緊張，學校也有告知相關防疫措施，但還是盡快來學校接回孩子。

康橋今天早上已在校園內各區進行消毒，環保局表示，已在今日下午1時展開校外環境消毒，防疫消毒大隊今晚將進入校園消毒，未來一周將每2天進行一次消毒。

環保局表示，已在今日下午1點展開校外環境消毒，防疫消毒大隊今晚將進入校園消毒，未來一周將每2天進行一次消毒。圖／新北市環保局提供
環保局表示，已在今日下午1點展開校外環境消毒，防疫消毒大隊今晚將進入校園消毒，未來一周將每2天進行一次消毒。圖／新北市環保局提供
華航機師染疫事件延燒，林口康橋國際學校傳出2學生二次篩檢抗體呈陽性反應，皆已居家隔離。記者江婉儀／攝影
華航機師染疫事件延燒，林口康橋國際學校傳出2學生二次篩檢抗體呈陽性反應，皆已居家隔離。記者江婉儀／攝影

新冠肺炎 COVID-19 林口 華航

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