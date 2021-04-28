機師染疫 3天內華航300多機組員打新冠肺炎疫苗

華航機師染疫事件似乎讓機組員出現新冠肺炎疫苗施打潮，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，部立桃園醫院在華航園區設採檢站、疫苗接種點，3天內施打約355名機組員。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天下午記者會中表示，他親自到衛福部桃園醫院在華航園區設置採檢站、疫苗接種點督導，認為現場情形動線、紀律都安排很不錯，3天接種疫苗355人、採檢700多人，都很順利。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種約2723劑，分別為自費接種約1748劑、公費接種約975劑，全台累計施打4萬8180劑疫苗，新增不良事件18件，均為非嚴重不良事件。

雖然機組人員接種數量增加，但指揮中心指揮官陳時中分析全體公費接種施打現況，他認為，華航事件並沒有引發施打潮。因為現在公費接種對象已開放到第6類，可接種人數並不少，若真的有施打潮，單日接種數應該上看幾萬劑。現在民眾接種仍不太踴躍，若接種狀況維持現況，將持續放寬公費接種對象。

華航機師染疫事件，已造成4名機師家人確診，今天記者會上有媒體問到機組員家人是否有機會納入公費接種對象，陳時中說，會和專家討論一下，將機組人員同住家人也列入公費接種對象，「這個想法不錯。」

國內新冠肺炎疫苗目前僅有牛津AZ的新冠肺炎疫苗，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，AZ疫苗現階段以英國施打數最多，施打率相當不錯，第一劑施打率約5成，就成果來看，疫苗確實可能對英國疫情有所幫助，呼籲國內符合資格者儘速接種。