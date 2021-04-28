北市9大專108人曾到台北清真寺 要求自主管理

有武漢肺炎確診者日前到台北清真寺參與活動，北市衛生局今天表示，北市共有9所大專院校、108人參與同場活動，這些人不屬於接觸者，因此僅要求北市9大專108人，持續追蹤關懷。

台北市副市長黃珊珊上午接受媒體聯訪表示，這108人不是確診者或接觸者，學校可以自己決定是否要停課。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華今天接受電訪表示，這108人不屬於接觸者，非中央疫調對象，因此衛生局僅要求自主健康管理，並持續追蹤關懷，民眾不用太過恐慌。

有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者曾在16日到台北清真寺參與活動，余燦華表示，統計到昨天晚上8時為止，北市26所大專院校中，有9所學校、共108人在當天到台北清真寺參與同場活動，已要求這108人自主健康管理到30日。

余燦華表示，這108人中有2名學生通報出現流鼻水、咳嗽等呼吸道症狀，衛生局已協助送醫並採檢，採檢結果皆為陰性。