今本土+3！2名確診為抗體陽性華航機師家人

國內今天又新增三名新冠肺炎本土個案，其中華航機師染疫案再度擴大，兩例本土個案（案1113、案1114）為昨公布某航空公司血清抗體陽性機師的同住家人。

指揮官陳時中指出，案1113為本國籍10多歲男性，為昨日公布某航空公司血清抗體陽性另一機師的同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診，Ct值36，次日再驗Ct值41，血清抗體IgM陰性、IgG陽性。個案的同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

另外案1114為本國籍40多歲女性，為昨日公布某航空公司血清抗體陽性機師的同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診，Ct值34，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性。個案的同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，其中1人血清抗體IgM陰性、IgG陽性，另1人血清抗體為陰性。

另一名本土個案，案1112，為本國籍70多歲男性，為加拿大境外移入個案案1068、案1106的非同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另於案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。衛生單位於4月26日安排案1112進行接觸者採檢，於今日確診，Ct值26。已初步掌握個案接觸者190人，列居家隔離。