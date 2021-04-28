林口康橋國際學校2學生採檢呈抗體陽性 疫調193人全面停課

華航機師染疫事件延燒，衛福部擴大採檢相關接觸者，其中一名華航機師被發現體內呈陽性反應，他的兩名子女昨日晚間二採結果也出爐，皆有PCR陽性過高情形，由於兩人皆就讀林口國際康橋學校，目前兩人皆已居家隔離。新北市也派員到校做疫調，匡列193人，並要求全校停課，改採遠距教學。

新北市長侯友宜表示，華航機師疫情案不斷延燒，中央擴大篩檢相關接觸者，其中一名華航機師採檢後發現體內有CT值偏高情形，於是擴大篩檢他的家人，兩名子女的二採結果昨日出爐，發現兩人都有新冠肺炎抗體。

侯友宜指出，衛生局今日上午即派員至康橋國際學校疫調，匡列193名有接觸的學生，並加以盤檢，目前已要求全校停課。

侯友宜說，現在華航機師感染源還不清楚、時間也不明朗，我們面對學校的疫情狀況不能輕忽，要採取最嚴謹的態度來面對，在193人採檢結果沒出來前，採取遠距教學，直到5月5號為止。