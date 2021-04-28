機師居家檢疫採一人一戶 陳宗彥證實討論中

華航機師染疫，已有九名機師、兩名家人染疫。由於之前針對機師居家檢疫僅要求一人一室，但傳出指揮中心開會提出要將一人一室改為一人一戶。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥證實，確實在討論中。

陳宗彥表示，由於機師因為有特殊防護，加上考量身心需求，因此針對機師的居家檢疫規定和一般民眾不同，一般民眾須採一人一戶居家檢疫，但機師僅需要一人一室。

但據了解，昨天指揮中心開會提出機組員從一人一室檢疫改為一人一戶想法。陳宗彥說，確實提出這樣的討論，因為考量需保護機師的家人。

不過因現行規定，居檢後需要採檢，因此居檢三天後的自主健康管理是否改為加強版自主健康管理，是否需要採一人一室，目前還沒有這樣的想法。

昨新增澳洲驗出陽性機師之妻確診，連同之前染疫的機師之子（案1090），全家四人已有三人感染。此外，華航機組人員專案採驗初步結果，934名機師受檢血清抗體，六人陽性，其中三人過去未曾確診。