影／華航經驗令人憂 陳其邁指示機場港埠增設AZ注射站

華航機組員疑似爆發群聚感染，高雄市政府鑑此，對於機場及港埠人員的防疫作業也不敢掉以輕心，但至目前為止，兩類與邊境防治的人員疫苗施打率約僅3%，連1成都不到，高雄市長陳其邁今早主持防疫會議表示，將在機場與港埠就近設置注射站，明起3天為港埠人員施打疫苗，加大邊境防疫力道。

陳其邁仍鼓勵市民應多施打AZ疫苗，他說，AZ疫苗是用腺病毒當載體，副作用跟其他疫苗差不多，且經過歐盟及專家會議都認為，打疫苗是利大於弊。所以像機師、地勤或港埠人員這些會接觸到國外人士，風險相對偏高的工作人員，一定要多施打疫苗。

他表示，市府已決定在小港機場跟高雄港設站，讓港埠人員就近施打疫苗，目前港埠人員接種比例其實不高，「這些人因會曝露在更高的風險下，施打疫苗是對抗傳染病最有效的工具」。

陳其邁說，以華航的經驗來看，機師或者空勤人員往來國外，東南亞的疫情還在上升，疫情相對還是非常嚴峻，自然而然在境外染病的風險其實更高，因此我們要加強本身的港埠防疫的能量，最有效的方式，還是這些可能接觸到感染源的工作人員要多施打疫苗。

已完成接種的陳其邁說，自己施打後並無任何不適，據其他國家施打的經驗，AZ安全性都是相當高，且對於英國的變種病毒也非常有效，所以從效率來看，是效果非常好的疫苗。

高雄市獲分配約1萬3千多次的AZ疫苗劑量，目前已有7000多人施打，在各縣市中注射率不低，但衛生局認為仍需再提升。

陳其邁也說，目前各國已在商議「疫苗護照」相關規範，日後邊境已定會打開，但如果國家疫苗普及率不高，集體免疫力太低，不利邊境的開放。更大的挑戰是，新冠肺炎病毒傳染力很高，疫苗還是能提高國人保護力的有效方法。