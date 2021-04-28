快訊

2名機師小孩就讀！華航染疫延燒 桃園西門國小2班級停課一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機師染疫侯友宜建議擴大採驗 擔心漏網之魚成疫情破口

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
侯友宜希望中央不要只是從個案擴大採檢，而是盡可能把量做足。記者張哲郢／攝影
侯友宜希望中央不要只是從個案擴大採檢，而是盡可能把量做足。記者張哲郢／攝影

近期華航機師染疫風波造成本土案情再起，新北市長侯友宜今日在市政會議再三建議中央，擴大採檢量一定要夠多，否則不知道還有類似華航風波的案例還沒檢驗出來。

指揮中心23日公布華航旗下機師（案1090）21日確診，8天來累積9名機師、2名家屬確診，另血清抗體採檢出現6名機師呈陽性，其中3人曾確診，扣掉後共新增14人染疫。

擔心國內疫情再起，侯友宜上午在會議中不斷呼籲中央，要把擴大採驗量做足，否則都只是從個案延伸去做才發現染疫，那要追溯感染源跟何時染疫都不得而知。

侯友宜指出，這次事情沒那麼簡單，中央要嚴肅面對，到底台灣還有沒有漏網之魚，當本土疫情傳出後，就要同步把疫調、資訊告訴地方，要不斷落實公開透明，特別雙北、桃園、基隆等北部縣市，有狀況要隨時通知。

先前彰外血清調查，陽性率約萬分之8.3，這次華航事件擴大檢驗陽性率萬分之64，近先前調查8倍。侯友宜表示，他相信指揮中心做的每個決定，但他更相信疫調、資訊要快，採檢要多才能面對這次難關。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

松山分局中崙所滅證案 侯友宜：不認錯試圖掩蓋最可恥

漏水率6都最低 侯友宜：勿美化數據

侯友宜行動治理石門偏鄉里里有建設 八甲溪護岸今完工

台鐵新北4臨軌工程 侯友宜盼重視停工維安

相關新聞

因染疫風暴成眾矢之的 華航機師無奈：我們好像白老鼠

華航機師確診風暴持續延燒，近一周已有九名貨機機師確診。根據本報掌握，中央流行疫情指揮中心祭出新規定，要求今天起，飛過夜班...

機組員規定更嚴！華航機師收緊急通知：今起居檢改一人一戶

華航機師確診風暴擴大，近一周已有九名貨機機師確診。根據本報掌握，中央流行疫情指揮中心祭出新規定，要求今天起，飛過夜班的機...

2名機師小孩就讀！華航染疫延燒 桃園西門國小2班級停課一周

華航機師染疫事件延燒，有8名確診者設籍桃園，而確診者中又有2名機師的小孩就讀桃園區西門國小，目前已經隔離；桃園市政府啟動...

影／華航確診機師不致成防疫破口 陳時中下午說新發展

華航多名機師確診引發外界關心防疫情況，尤其印尼籍貨機機師的妻子確診前在社區自由行動，恐成防疫破口，衛福部長陳時中今天受訪...

美印重創COVAX疫苗供應鏈 台灣境外移入壓力大

全球新冠肺炎確診人數已達到1.5億人，死亡人數逼近310萬人。公衛學者指出，歐洲及南北美洲，每10萬人就有超過100人確...

多校學生與染疫機師同場活動 教部發函加強防疫

華航染疫機師日前參加台北清真寺活動，由於有學生教職員參加同場活動，台科大宣布全校遠距教學，台大、台師大等校要求參與學生暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。