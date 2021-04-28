機師染疫侯友宜建議擴大採驗 擔心漏網之魚成疫情破口

近期華航機師染疫風波造成本土案情再起，新北市長侯友宜今日在市政會議再三建議中央，擴大採檢量一定要夠多，否則不知道還有類似華航風波的案例還沒檢驗出來。

指揮中心23日公布華航旗下機師（案1090）21日確診，8天來累積9名機師、2名家屬確診，另血清抗體採檢出現6名機師呈陽性，其中3人曾確診，扣掉後共新增14人染疫。

擔心國內疫情再起，侯友宜上午在會議中不斷呼籲中央，要把擴大採驗量做足，否則都只是從個案延伸去做才發現染疫，那要追溯感染源跟何時染疫都不得而知。

侯友宜指出，這次事情沒那麼簡單，中央要嚴肅面對，到底台灣還有沒有漏網之魚，當本土疫情傳出後，就要同步把疫調、資訊告訴地方，要不斷落實公開透明，特別雙北、桃園、基隆等北部縣市，有狀況要隨時通知。

先前彰外血清調查，陽性率約萬分之8.3，這次華航事件擴大檢驗陽性率萬分之64，近先前調查8倍。侯友宜表示，他相信指揮中心做的每個決定，但他更相信疫調、資訊要快，採檢要多才能面對這次難關。