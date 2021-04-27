快訊

「空襲警報」暗示國稅局查緝 稅務員助小籠包名店洩密

科威特男居檢卻偷跑屏東鐵人三項 北市開罰30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科威特男居檢卻偷跑屏東參加鐵人三項 北市衛生局開罰30萬

中央社 / 台北27日電
一名科威特籍男子日前在台北市檢疫期間，卻偷跑到屏東參加鐵人三項邀請賽。非當事人。圖／主辦單位提供
一名科威特籍男子日前在台北市檢疫期間，卻偷跑到屏東參加鐵人三項邀請賽。非當事人。圖／主辦單位提供

一名科威特籍男子日前在台北市檢疫期間偷跑到屏東參加鐵人三項邀請賽，北市衛生局今天表示，這男子落跑到尋獲約7小時，已開出新台幣30萬元裁處書。

一名20多歲的科威特籍男子18日入境台灣，依規定應在台北市居家檢疫14天，卻在24日違規外出，搭乘計程車、高鐵到屏東參加鐵人三項邀請賽，25日因在報到時無法提供相關檢疫證明被主辦單位發現，立刻被送到高雄集中檢疫所。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華今天接受電訪表示，因這名男子從落跑到尋獲約歷時7小時，已在昨天開出30萬元的裁處書，目前尚未繳款。

衛生局說明，違反居家檢疫會依照擅離時間開罰10萬元至100萬元，擅離2小時內罰10萬元、2小時至6小時罰20萬元、6小時至24小時罰30萬元、24小時至72小時罰60萬元、超過72小時開罰100萬元。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 北市

延伸閱讀

台北版準公幼2.0上路 柯文哲：不要幻想一次解決少子化

屏東、鹿兒島議員簽合作備忘錄 交流文教藝術

5年25萬「脫北者」湧入新北市 王鴻薇：舊北不如新北

執法爭議北市拔分局長 中壢警盤查老師警局暫不作處分

相關新聞

接觸染疫機師！ 北市證實共6間學校96人到過清真寺

華航印尼籍機師近期陸續出現確診案例，其中有確診機師曾在4月16日前往台北清真寺參加活動，台灣科技大學也有65名學生出席同...

華航機師抗體陽性率超高 專家：應擴大匡列、頻繁篩檢

華航機師染疫案逐漸擴大，今天再增一名機師家人染疫，全案共九名機師、兩名家人染疫。另外，指揮中心針對此案擴大採檢1279名...

學生曾到清真寺 北科政大銘傳要求30日前不入校

華航染疫機師日前曾參加台北清真寺活動，北科大、政大、銘傳等校今天證實有學生曾參與同場活動，已要求自主健康管理至4月30日...

部桃進駐華航協助「打疫苗」 王必勝：今已打180多人

短短八天已有9名華航機師確診，中央流行疫情指揮中心回溯採檢1279名機組人員，額外有3名未確診過華航機師體內有抗體，指揮...

科威特男居檢卻偷跑屏東參加鐵人三項 北市衛生局開罰30萬

一名科威特籍男子日前在台北市檢疫期間偷跑到屏東參加鐵人三項邀請賽，北市衛生局今天表示，這男子落跑到尋獲約7小時，已開出新...

賴清德談防疫：「台灣模式」成功關鍵在於民主治理

副總統賴清德今天上午出席「台歐健康論壇」，他表示，台灣是全球公共衛生體系中不可或缺的一員，在疫情期間，台灣也持續展現「T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。