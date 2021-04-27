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科威特男居檢卻偷跑屏東參加鐵人三項 北市衛生局開罰30萬
一名科威特籍男子日前在台北市檢疫期間偷跑到屏東參加鐵人三項邀請賽，北市衛生局今天表示，這男子落跑到尋獲約7小時，已開出新台幣30萬元裁處書。
一名20多歲的科威特籍男子18日入境台灣，依規定應在台北市居家檢疫14天，卻在24日違規外出，搭乘計程車、高鐵到屏東參加鐵人三項邀請賽，25日因在報到時無法提供相關檢疫證明被主辦單位發現，立刻被送到高雄集中檢疫所。
台北市衛生局疾病管制科長余燦華今天接受電訪表示，因這名男子從落跑到尋獲約歷時7小時，已在昨天開出30萬元的裁處書，目前尚未繳款。
衛生局說明，違反居家檢疫會依照擅離時間開罰10萬元至100萬元，擅離2小時內罰10萬元、2小時至6小時罰20萬元、6小時至24小時罰30萬元、24小時至72小時罰60萬元、超過72小時開罰100萬元。
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