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華航確診機師妻兒染疫 定調家庭親密接觸群聚

中央社 / 台北27日電

華航一名印尼籍機師在澳洲確診新冠肺炎，機師兒子（案1090）日前在台也確診。指揮中心今天表示，這名機師妻子也成本土個案，指揮官陳時中定調為家庭親密接觸群聚。

這起印尼籍機師家庭群聚事件中，家庭接觸者還有1人未確診，為機師女兒，將延長居家隔離日期至5月10日。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，機師女兒匡列至今都沒有症狀，分別在21日及22日採檢，單獨一人進行居家檢疫中。

印尼籍機師20日在澳洲確診，指揮中心21日接獲通報，立即將這名機師接觸者匡列採檢，23日發現兒子確診，當時妻子未發病，繼續居家隔離直到今天才確診。今天下午指揮中心臨時記者會中有媒體質疑，機師妻子21日前未被匡列隔離，可自由在社區走動，可能成為防疫破口。

對此，陳時中表示，這名機師的妻子是在26日發病，以新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒發病前兩天才具有傳染力特性，研判機師妻子24日以後才有傳播風險，21日被隔離前應該沒有傳染力。

新冠肺炎 COVID-19 機師

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