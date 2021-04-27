華航機師專案採檢 3人可能曾染疫未被發現

華航貨機機師接二連三確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心展開專案採檢，目前根據血清抗體檢查發現6名呈陽性反應，其中3人已被確診，另外3人可能曾經染疫但未發現。

目前這項專案採檢的血清抗體項目，已採檢934名，其中925名陰性、6名陽性、3名檢驗中。指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午記者會中表示，該6名血清抗體檢測陽性機師中，3名為過去已公布確診個案（案151、案177及案1105）。

周志浩說，另3名為本國籍40多歲男性（2名）及本國籍40多歲女性（1名），3人分別於4月22日、4月24日及4月25日接受專案採檢，檢驗結果核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

周志浩表示，針對先前未確診但檢出血清抗體陽性的3個案，將進行執勤飛航紀錄、同行機組員進行疫調，並且對密切接觸者匡列，以及進行核酸檢測及血清抗體檢驗。

指揮中心已啟動航空公司飛航機師採檢專案，針對1279名機師進行採檢，同步對確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案進行病毒基因定序，釐清傳播路徑。