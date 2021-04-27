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柯文哲批防疫如「蒙著頭作戰」 陳時中：中央地方合作

聯合報 / 記者楊雅棠陳雨鑫黃惠群／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今透露，最快5月中將試辦接種疫苗者，縮短居家檢疫計畫。不過台北市長柯文哲昨晚在臉書嗆陳時中「蒙著頭作戰，能贏嗎？」對此，陳時中表示，疫情一定是中央地方合作，而「疫苗進來的時程我們真的不知道」。

柯文哲提到，傳出台灣科技大學有65位師生，曾與華航染疫機師在台北清真寺一起做禮拜，但台北市政府衛生局直到現在，都沒有接到中央通知相關資訊，北市根本難以進行疫調。

另外，這兩天媒體報導，中央正在招標疫苗冷鏈系統，推測莫德納、輝瑞疫苗就要進口，但到底疫苗何時會到？數量多少？台北市完全沒有相關資訊，也就是說，「面對covid-19這個敵人，我們竟然像是蒙著頭在作戰。」

陳時中今天在記者會上表示，疫苗確定購買的量，都跟大家報告過，但進來的時間真的不知道。例如COVAX原通知二月底要來，後來4月4日進來，後來又要進來一批，「速度都和大家知道的一樣」。

至於清真寺的足跡，疫情一定是中央地方合作，疫調也是根據傳染病防治法，由地方進行向中央報告，有相關足跡就會發布警訊，做好自主健康管理，有症狀要通報，再由醫師做諮詢。

新冠肺炎 COVID-19

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