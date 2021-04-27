華航機師擴大採檢六名抗體陽性 指揮中心將疫調接觸者

因應華航機師染疫案擴大，指揮中心日前便已擴大針對1272名機組員進行採檢。今天指揮中心公布，血清抗體採檢，驗出六名機師抗體陽性。發言人莊人祥表示，其中三位曾經確診，另外三位皆為核酸採檢陰性、血清抗體IgM陰性、IgG陽性，顯示為可能是過去幾個月感染，將針對長程航班、過去密切接觸者進行疫調。

莊人祥表示，機師的採檢分為三部分，不須居家檢疫者採檢679位，發現一名陽性個案；居家檢疫期滿的機師，檢驗167位，其中兩人陽性，為案1101、1102。澳洲檢驗陽性的機師的接觸者，採檢93位，其中3人陽性，為案1091 1092 1100，另外還有三人檢驗中。

指揮官陳時中表示，這次對華航所有人員做PCR跟血清檢驗，驗PCR是為確認釐清感染者，血清是確認傳播路徑。指揮中心會回溯所有相關航程的機組人員，並把關聯性找出來，同住家人也會去驗。

至於今天新增的本土個案，為案1090的同住家人，但直至今天才確診，是否需要公布足跡？陳時中則表示，澳洲驗出印尼籍機師確診後，馬上就把家人列為居家隔離對象，因其這兩天有症狀，才採檢確診。