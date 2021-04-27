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本土+1、境外+5！華航機師同住家人染疫

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華航機師擴大採檢六名抗體陽性 指揮中心將疫調接觸者

聯合報 / 記者楊雅棠陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心4月27日14時記者會出席名單由左到右為中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心4月27日14時記者會出席名單由左到右為中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥。記者陳雨鑫／攝影

因應華航機師染疫案擴大，指揮中心日前便已擴大針對1272名機組員進行採檢。今天指揮中心公布，血清抗體採檢，驗出六名機師抗體陽性。發言人莊人祥表示，其中三位曾經確診，另外三位皆為核酸採檢陰性、血清抗體IgM陰性、IgG陽性，顯示為可能是過去幾個月感染，將針對長程航班、過去密切接觸者進行疫調。

莊人祥表示，機師的採檢分為三部分，不須居家檢疫者採檢679位，發現一名陽性個案；居家檢疫期滿的機師，檢驗167位，其中兩人陽性，為案1101、1102。澳洲檢驗陽性的機師的接觸者，採檢93位，其中3人陽性，為案1091 1092 1100，另外還有三人檢驗中。

指揮官陳時中表示，這次對華航所有人員做PCR跟血清檢驗，驗PCR是為確認釐清感染者，血清是確認傳播路徑。指揮中心會回溯所有相關航程的機組人員，並把關聯性找出來，同住家人也會去驗。

至於今天新增的本土個案，為案1090的同住家人，但直至今天才確診，是否需要公布足跡？陳時中則表示，澳洲驗出印尼籍機師確診後，馬上就把家人列為居家隔離對象，因其這兩天有症狀，才採檢確診。

莊人祥則呼籲，目前已開放到第六類公費對象接種疫苗，只要符合條件，就可帶健保卡到醫院預約，無法預約的話可確認是否在造冊名單中，盡快接種。

澳洲檢驗陽性機師案接觸者採檢情形。圖／指揮中心提供
澳洲檢驗陽性機師案接觸者採檢情形。圖／指揮中心提供
航空機師採檢血清抗體陽性說明。圖／指揮中心提供
航空機師採檢血清抗體陽性說明。圖／指揮中心提供

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