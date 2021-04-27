陳時中分享抗疫經驗 直呼去年抗疫困難、今年口水困擾

台灣防疫成績優異，衛福部長陳時中今參與歐洲商會舉辦的「台歐健康論壇」，分享台灣在疫情爆發至今的防疫經驗，台灣的抗疫成果建立在台灣非常警覺，也建立在過去SARS的經驗之上，抗疫當然有困難之處，疫情嚴峻時，抗疫策略就顯得重要，疫情穩定時，政治口水就變多，他說，去年防疫「很困難」、今年口水「很困擾」，病毒不認識他，他也不認識病毒，最好的抗疫方式就是資訊透明，未來抗疫的策略是「預防戰」，疫苗接種是最重要的事。

全球至今已有1.4億多人確診，320多萬人死亡。陳時中說，台灣截至昨天為止有1105人確診，其中一人為空號，死亡人數為12人，致死率為1％，該數據在世界排名來看都是好的，台灣抗疫成功歸功在台灣非常警覺，許多措施都是提早作為，而有效阻止疫情擴散。

不過去年輕忽歐美疫情，導致封鎖邊境的時間比較晚了一點，甚至宣布的方式還是直接在記者會上宣布，陳時中說，若是以現在的狀況來看，一定是被罵到體無完膚，但那時候大家都非常緊張，才對指揮中心比較容忍，他說，現在對於防疫也已經相對疲乏，導致政治口水也多了些。他笑說，去年防疫很困難，今年口水很困擾，但無論是困難或是困擾，政府都應該要面對解決。

面對疫情每一天都有新的變化，陳時中說，指揮中心面對的挑戰很大，像是近期華航爆發多名機師確診事件，先前指揮中心訂出疫苗十大接種順位，現在就有聲音說「這安排真的太爛了」，應該要把機師放在最前面，他說，指揮中心需要先理性分配，才有辦法執行。

另外一項困難就是，最近在討論的疫苗，一開始社會會責怪指揮中心買不到，買到又說買不夠多，買多又說買太貴，疫苗來了又說來太少，開始打了大家不肯打，又開始念「買太多」。陳時中說，之後疫苗可以大量供應時，應該是他萬箭穿心的時候，相信大家知道他的痛苦。

不過總歸一句，台灣的抗疫建立在全民防護之上，他也感謝各界的協助謙卑地聽取他們的意見，協助防疫。