快訊

老潛艦的永別之歌：印尼如何善後「神鋤號」沉沒慘案？

本土+1、境外+5！華航機師同住家人染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航園區設臨時醫療站 桃園醫院盼帶動疫苗接種

中央社 / 桃園機場27日電

衛生福利部桃園醫院今天前往華航園區設置臨時醫療站，進行採檢、抽血及疫苗接種，桃園醫院表示，採檢已進入尾聲，後續將進入疫苗階段，盼透過團隊力量吸引更多人接種。

華航貨機機師確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）風波擴大，多名貨機機師及1名機師家屬染疫，中央流行疫情指揮中心持續針對機組員擴大採檢。

桃園醫院上午前往華航園區設立臨時醫療站，進行採檢、抽血及施打疫苗作業，由於臨時醫療站位於園區內部，無法從外觀察到作業情況，而一旁的防疫旅館，也有醫護人員進出，協助進行居家檢疫機組員的採檢作業。

桃園醫院表示，從上週六開始展開的採檢工作目前約有700人完成，採檢作業已經接近尾聲，將進入疫苗階段。今天在華航園區內設置的臨時醫療站派有1名醫師及3名護理師前往進行相關作業，醫院會視當天採檢及疫苗接種情況進行人力調配。

桃園醫院表示，在華航擴大篩檢專案中，昨天開始進行接種AZ疫苗，首日已有60多人完成接種，今天預計還有190人會接種疫苗，期望透過團體的力量，帶動更多機組員接種疫苗，選擇「到場服務」的方式就是希望更便利機組員。

桃園醫院指出，不同於首日由機師前往桃園醫院接種疫苗，今天起轉往在華航園區設立臨時的醫療站進行作業，在與桃園市政府及華航公司協調後，臨時醫療站的疫苗接種作業會持續到5月10日，之後就回歸一般作業流程，由機組員自行前往醫院施打。

華航對於臨時醫療站的設置低調沒有說明，只表示，相關作業流程由中央流行疫情指揮中心發言。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

兩款中國疫苗緊急授權 世衛：可望兩週內決定

再增2機師染疫 居檢強化管理

華航機師染疫 空運雪上加霜

華航貨機機師染疫案 陳時中：對社區影響低

相關新聞

華航機師擴大採檢 驗出六名抗體陽性個案

華航機師染疫案逐漸擴大，今天再增一名機師家人染疫，全案共九名機師、兩名家人染疫。指揮中心針對此案擴大採檢1272名機師，...

自費疫苗周三才公布加碼釋出？ 陳時中馬上改口撥一萬

AZ疫苗昨天接種2509劑，總共接種4萬5387劑。指揮中心發言人莊人祥表示，昨天出現12件不良事件，其中一件為其他疑似...

華航機師擴大採檢六名抗體陽性 指揮中心將疫調接觸者

因應華航機師染疫案擴大，指揮中心日前便已擴大針對1272名機組員進行採檢。今天指揮中心公布，血清抗體採檢，驗出六名機師抗...

境外+5自加拿大、菲律賓入境 同船三人確診

除華航機師染疫擴大外，國內新增五例境外移入新冠肺炎病例，分別自加拿大（案1106）及菲律賓（案1107至案1110）入境...

台大、台師大也有學生接觸染疫機師 即日起改遠距教學

華航印尼籍機師在澳洲確診新冠肺炎，他曾到過台北清真寺。台灣科技大學是我國印尼籍學生最多的大專校院，校方今天宣布，即日起全...

派員進駐華航居檢場所 指揮中心不會一一檢視外站

華航機師染疫擴大，昨指揮中心宣布將派保警、護理人員進駐華航安排給機組員的居家檢疫場所，確認消毒和防疫動線。指揮官陳時中表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。