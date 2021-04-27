華航園區設臨時醫療站 桃園醫院盼帶動疫苗接種

衛生福利部桃園醫院今天前往華航園區設置臨時醫療站，進行採檢、抽血及疫苗接種，桃園醫院表示，採檢已進入尾聲，後續將進入疫苗階段，盼透過團隊力量吸引更多人接種。

華航貨機機師確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）風波擴大，多名貨機機師及1名機師家屬染疫，中央流行疫情指揮中心持續針對機組員擴大採檢。

桃園醫院上午前往華航園區設立臨時醫療站，進行採檢、抽血及施打疫苗作業，由於臨時醫療站位於園區內部，無法從外觀察到作業情況，而一旁的防疫旅館，也有醫護人員進出，協助進行居家檢疫機組員的採檢作業。

桃園醫院表示，從上週六開始展開的採檢工作目前約有700人完成，採檢作業已經接近尾聲，將進入疫苗階段。今天在華航園區內設置的臨時醫療站派有1名醫師及3名護理師前往進行相關作業，醫院會視當天採檢及疫苗接種情況進行人力調配。

桃園醫院表示，在華航擴大篩檢專案中，昨天開始進行接種AZ疫苗，首日已有60多人完成接種，今天預計還有190人會接種疫苗，期望透過團體的力量，帶動更多機組員接種疫苗，選擇「到場服務」的方式就是希望更便利機組員。

桃園醫院指出，不同於首日由機師前往桃園醫院接種疫苗，今天起轉往在華航園區設立臨時的醫療站進行作業，在與桃園市政府及華航公司協調後，臨時醫療站的疫苗接種作業會持續到5月10日，之後就回歸一般作業流程，由機組員自行前往醫院施打。

華航對於臨時醫療站的設置低調沒有說明，只表示，相關作業流程由中央流行疫情指揮中心發言。