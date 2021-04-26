華航貨機機師染疫案 陳時中：對社區影響低

華航貨機機師確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案擴大，指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於染疫機師大多在居家檢疫後就確診，整體評估對社區影響低。

華航發生多名貨機機師染疫案，截至目前，共有1名貨機機師在澳洲確診，另有8名貨機機師、1名機師家屬在國內確診，累計10人確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，為釐清感染情形，目前除了對華航1270多名前艙機組員擴大採檢，所有確診個案也會進行基因定序，釐清傳播路徑，也要求自主健康管理的機師避免搭乘大眾交通工具、避免到人擠人的地方。

陳時中也指出，評估確診的機師大多在居家檢疫後就確診，除了先前有機師到清真寺參與活動、接觸比較多人以外，整體而言對社區影響相對低。

此次事件中，一名機師曾到台北清真寺參與大型宗教活動，但一查卻發現，清真寺竟未落實實聯制，昨天也傳出台灣科技大學65名師生曾參與同一場活動。

陳時中說，除了會要求經常性的聚會場所落實實聯制，台科大師生已列為自主健康管理，染疫風險低，若有人出現症狀務必即時回報。