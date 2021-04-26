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台灣「疫苗護照」有譜了？ 陳時中鬆口曝時間點

防機師染疫案擴大 陳時中：派警護進駐檢疫處所

中央社 / 台北26日電

華航貨機機師染疫案持續擴大，多名個案曾在華航安排的處所進行檢疫。指揮中心指揮官陳時中今天表示，將派保警、護理人員進駐檢疫處所，比照集中檢疫所強化管理。

華航貨機機師確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）風波擴大，截至今天，國內累計8名貨機機師、1名機師家屬染疫，中央流行疫情指揮中心持續針對1270多名機組員擴大採檢。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，為確保防疫是否有漏洞，指揮中心將全面檢視華航提供機組員的居家檢疫場所，要求每個房間都重新消毒，並比照集中檢疫所由保警、護理人員進駐，避免在動線、消毒上有所疏漏。

外界擔心華航防疫破口存在已久，恐怕有許多機師尚未確診。陳時中指出，不排除有這樣的可能性，為了釐清才會對華航進行擴大採檢並加驗血清抗體釐清真實狀況，但就目前採檢結果來看，應該不像各界所擔憂的、有很多機師確診卻沒有驗出，內部應該沒有隱形傳播鏈存在。

陳時中也強調，在華航擴大採檢完畢後，還需釐清3件事，首先是這次華航疫情的傳播鏈為何，第二是航空機組人員防疫模式是否出了系統性問題， 第三是審視目前管制方式能否有效管理，完整資料預計29日、30日出爐，將與專家開會討論。

新冠肺炎 COVID-19

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