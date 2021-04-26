華航再增2貨機機師確診 與先前個案無明顯關聯

華航機師染疫案擴大，指揮中心指揮官陳時中今天宣布再新增2名貨機機師確診，但據目前疫調，都無法和先前個案串連起來，感染源調查中，緊急匡列9名接觸者。

中華航空繼日前有2名貨機機師（案1078、1079）檢疫期滿採檢確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），20日又有一名印尼籍貨機機師在澳洲確診。中央流行疫情指揮中心緊急對個案接觸者以及華航1270多名前艙機組員進行擴大採檢，截至昨天，國內累計6名華航貨機機師、1名機師家屬染疫。

陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，經擴大採檢，又有2名華航貨機機師確診，其中案1102為本國籍30多歲男性，今年4月6日至9日曾執勤美國，返台後居家檢疫至4月14日，採檢結果為陰性，在台期間並無症狀，4月16日曾參加公開活動，但研判當時應該沒有傳染力。

陳時中說，案1102曾於4月19日至22日再次執勤至美國，返台後於住家進行居家檢疫，4月24日出現咳嗽、發燒至攝氏37.8度等症狀，4月25日進行期滿前採檢，於今日確診、Ct值18，個案感染源正調查中，衛生單位已匡列接觸者6人，皆採居家隔離。

陳時中表示，案1105為本國籍40多歲男性，今年4月8日至10日曾執勤美國，返台後居家檢疫至4月15日，採檢結果為陰性，檢疫期間並無症狀；4月25日因飛航機師採檢專案進行採檢，於今日確診、Ct值32，個案自述4月19日起出現食慾不佳症狀，個案感染源正調查中，衛生單位已匡列家庭接觸者3人，列居家隔離，職場接觸者匡列中。

除此之外，陳時中指出，今天另新增2名新冠肺炎境外移入病例，分別為緬甸籍40多歲男性（案1103）及中國籍40多歲男性（案1104），2人為同船船員，均自菲律賓入境。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計20萬3734例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含20萬1523例排除），其中1104例確診，分別為979例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1046人解除隔離、45人住院隔離中。