快訊

日月潭降甘霖！ 午後熱對流雨持續1個多小時 民眾嗨翻

台灣「疫苗護照」有譜了？ 陳時中鬆口曝時間點

華航機師染疫案擴大 採檢可能擴及其他航空公司

中央社 / 台北26日電
圖為華航三名華航貨機機師結束勤務，下機通過桃園機場入境長廊，準備接受入境檢疫程序。聯合報系資料照片／記者陳嘉寧攝影
圖為華航三名華航貨機機師結束勤務，下機通過桃園機場入境長廊，準備接受入境檢疫程序。聯合報系資料照片／記者陳嘉寧攝影

華航機師染疫案持續擴大，今天又有2名貨機機師確診。指揮中心指揮官陳時中今天表示，華航因飛得多、風險較高，但不排除對其他航空公司機組員也進行擴大採檢。

中華航空繼日前有2名貨機機師（案1078、1079）檢疫期滿採檢確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），20日又有1名印尼籍貨機機師在澳洲確診，中央流行疫情指揮中心緊急對個案接觸者以及華航1270多名前艙機組員進行擴大採檢，至今國內已有8名華航貨機機師、1名機師家屬染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，在華航擴大採檢方面已採檢514人，其中511人為陰性、3人陽性，分別為案1101、案1102及案1105；血清檢驗方面，已採檢509人、陰性507人、2人檢驗中。

陳時中表示，目前指揮中心暫時將澳洲確診的機師和案1090及1091歸類為同一個案進行疫調，擴大匡列接觸者達338人，目前已採檢172人，其中陰性145人、陽性4人（案1090、1091、1092、1100）、檢驗中23人、待採檢46人。

至於案1092，據疫調，個案在台接觸者共16人，已採檢14人，9人陰性、無人陽性、5人檢驗中，2人待採檢；案1100在台接觸者10人，已採檢5人，4人陰性、1人檢驗中，待採檢5人；案1101在台接觸者匡列15人，9人完成採檢，其中8人陰性、1人檢驗中，6人待採檢。

陳時中指出，目前華航染疫機師當中，以案1100較特別，個案4月22日採檢結果為陰性，4月24日召回採檢又變成陽性且Ct值高，過了一天又變為陰性，第3次採檢結果也是陰性，目前規劃一週後再次採檢，結果交由專家判定，研判偽陽性可能性高。

陳時中也表示，目前染疫機師唯一的共通點就是都有飛國外，尤其長程航班染疫風險較高，仍在透過擴大採檢釐清感染路徑；他認為，華航因飛得多、風險可能較高，但未來也不排除針對其他航空公司機組員進行擴大採檢。

新冠肺炎 COVID-19 華航 機師

延伸閱讀

4機師染英國變異株 不排除為同起事件

華航又2機師確診 飛航組員全面採檢

華航染疫延燒 8例確診

華航機組員每天採檢200人 採檢點可兼打疫苗

相關新聞

AZ疫苗新增一例嚴重不良事件 40多歲女子腦缺血住院

AZ疫苗自3月22日開始施打，接種人數突破四萬人。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前已接種4萬2672人，新增一...

「疫苗護照」有譜？ 最快五月中試辦

國際間疫苗正如火如荼施打，我國也自3月22日開始施打AZ疫苗。但對於接種過疫苗者，是否可以縮短居家檢疫天數，中央流行疫情...

台科大生赴清真寺未通知？ 陳時中：副市長不要太不滿

中央流行疫情指揮中心昨宣布，3名印尼籍確診案例於4月16日中午參加台北清真寺活動，現場多達400人，其中含65名台灣科技...

一周九機師確診 陳時中：無大規模傳播鏈

華航機師染疫案擴大，短短一周內已有九名機師染疫，是否代表過去很多機師染疫卻沒有驗出。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此...

華航機師染疫案擴大 採檢可能擴及其他航空公司

華航機師染疫案持續擴大，今天又有2名貨機機師確診。指揮中心指揮官陳時中今天表示，華航因飛得多、風險較高，但不排除對其他航...

圖表看疫情／今增2例境外皆自菲律賓入境 華航機師感染案再添2人

中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增4例新冠肺炎確診案例，其中2例為境外移入，均自菲律賓入境，2例為華航機師，目前機感染案已累計10人確診，感染源仍在調查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。