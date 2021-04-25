華航4機師染英國變異株 不排除為同起事件、關聯性待調查

華航機師染疫案在國內累計6名機師確診，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，已知4名機師感染英國變異株，不排除為同一起事件，但關聯性仍有待調查。

華航2名本國籍貨機機師日前經檢疫期滿採檢，確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）且感染源不明，日前又有一名華航印尼籍貨機機師在澳洲確診染疫，引發華航機師染疫風波，截至今天國內已有6名華航貨機機師確診。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，經調查，這次染疫的華航機師中，案1078、1079、1090、1091確定感染英國變異株，不能排除是同一起事件，但其中關聯性還在調查。

羅一鈞指出，英國變異株和之前桃園醫院群聚案的加州變異株大不相同，根據國際間的共識，英國變異株的傳播力比過去其他病毒株高50%、致死率更增加60%，由於英國變異株已是國際間主要流行的病毒株，因此很難推論究竟在哪個國家感染。

羅一鈞說，據最新國際研究，AZ疫苗對於英國變異株的保護效果還不錯，接種第一劑2到4週後保護力就會逐漸形成，完整接種2劑保護力可望達70%，且接種後即便感染病毒量也較低，大幅降低傳染力，因此希望符合公費對象的民眾儘速接種。