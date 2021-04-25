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陳時中指華航案非部桃翻版 有3處不同

早上人工增雨下午大雨 十幾分鐘紓解旱象有限

華航機組員每天採檢200人 採檢點可兼打疫苗

中央社 / 台北25日電
華航機組員染疫案擴大，國內累計6名機組員確診，圖為華航機師在桃園機場入境長廊行經防疫宣傳的電子海報。記者鄭超文／攝影
華航機組員染疫案擴大，國內累計6名機組員確診，圖為華航機師在桃園機場入境長廊行經防疫宣傳的電子海報。記者鄭超文／攝影

華航機組員染疫案擴大，國內累計6名機組員確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前由桃園醫院每天採檢200人，並於現場協助接種疫苗，但不強制施打。

一名華航印尼籍貨機機師在澳洲確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），指揮中心緊急採檢在台接觸者並對華航1270多人擴大採檢，今天再增2名華航機組員確診。

陳時中下午在疫情記者會中表示，為了加速採檢速度，已委託衛福部桃園醫院團隊協助採檢，每天平均可採檢200人，希望在3到4天內把華航國內的機組人員採檢完畢，其他派飛中的則希望在居家檢疫期期滿後盡快完成。

陳時中表示，現場除了採檢、抽血檢驗抗體，也會安排接種疫苗，並不是強制施打，仍會尊重機組人員的選擇，但未來若大部分機組人員都有打疫苗，等到開始考慮鬆綁檢疫政策時，沒有接種疫苗的機組人員就不會被包含在鬆綁範圍內。

此事件發生後，華航因疫苗接種人數少，引發外界抨擊。陳時中說，其實早在此事件發生前，華航就已擬定接種計畫，但因配合接種疫苗後2天不派飛的政策，因此原訂5月才開始，事發過後已請華航重新擬定時程、排定班表，華航也明白接種疫苗的重要性，因此不排除停飛以儘早完成檢驗及施打疫苗。

至於事發過後是否加嚴機組員檢疫規定，陳時中說，上次已請民航局督導航空公司相關管理規範，也認為染疫的人不見得都有錯，其中有很多可能性，畢竟「沒有人想要生病」，應該是有環節發生錯誤導致的結果，未來若真的發現有應避免而未避免的錯誤會處分，等到擴大採檢告一段落再討論是否調整檢疫措施。

陳時中並說，這次也因實施新版防疫措施，才找出這些個案，顯示新版措施比過去的措施更為確實，將看PCR核酸、抗體檢驗結果出爐後，再研議加強管理方式。

新冠肺炎 COVID-19 華航 陳時中

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